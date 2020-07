Ministros no puede postularse para diputados sin renunciar primero, manda la Constitución

La ministra de cultura, Suecy Callejas, anunció el pasado 1 de julio que se incribió como precandidata a diputada por San Salvador en las elecciones internas de Nuevas Ideas el próximo 12 de julio.

"Nuestro partido está dignificando la forma de hacer política y vamos a regresarle al pueblo la representación que le arrebataron por mucho tiempo. El desarrollo cultural es ahora una apuesta de todos", escribió en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, el artículo 127 de la Constitución de la República impide a Calleja y a cualquier ministro a participar de la carrera por una diputación.

Según el numeral uno de dicho artículo "no podrán ser candidatos a Diputados: el Presidente y el Vicepresidente de la República, los Ministros y Viceministros de Estado, el Presidente y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los funcionarios de los organismos electorales, los militares de alta, y en general, los funcionarios que ejerzan jurisdicción".

Según abogados consultados, Calleja, en caso de ser electa como candidata a diputada deberá renunciar a su cargo en el Ejecutivo, esto en concordancia con el artículo 218 de la Constitución, el cual establece que "los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracciónpolítica determinada. No podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista. El que lo haga será sancionado de conformidad con la ley".

Y es que Callejas se unió al también ministro Mario Durán, quien el fin de semana pasado anunció su precandidatura a la alcaldía de San Salvador, además del Secretario Privado de la Presidencia, Ernesto Castro, quien también señaló que buscará una diputación.

"He conocido de cerca a los diputados y he llegado a la conclusión de que los salvadoreños no nos merecemos una Asamblea como la que tenemos (...) La única manera de rescatársela y devolvérsela al pueblo es asumiendo un nuevo reto", dijo Castro.

Prohibición a algunos funcionarios para buscar ser electos diputados

Constitución de la república de El Salvador



Art. 127

No podrán ser candidatos a Diputados:



1º- El Presidente y el Vicepresidente de la República, los Ministros y Viceministros de Estado, el Presidente y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los funcionarios de los organismos electorales, los militares de alta, y en general, los funcionarios que ejerzan jurisdicción;

Otros anuncios

El comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos, Luis Rodríguez; la directora de Injuve, Marcela Pineda; y la viceministra de Vivienda, Yesenia Hernández, también han anunciado que buscarán ser candidatos a diputados.