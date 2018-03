¡Mira la pasarela del “Fashion Show 2017" protagonizada por internas de Penales! [+Fotos]

Para la tercera edad no existen barreras, "cuando se quiere, se puede" interna de 72 años participó en el desfile. pic.twitter.com/G9MsHgmVGx — Centros Penales DGCP (@Comunica_DGCP) 24 de febrero de 2017

Procuradora General de la República Licda. Sonia Cortez de Madriz fue nombrada: Madrina del Fashion Show 2017 @PGR_SV pic.twitter.com/0yKGJkqoD6 — Centros Penales DGCP (@Comunica_DGCP) 24 de febrero de 2017

Las autoridades de Centros Penales celebraron hoy el segundo aniversario del modelo de gestión penitenciaria "Yo Cambio" en cárcel de mujeres, Ilopango (San Salvador).Como parte de los programas de rehabilitación y reinserción de este programa, 86 internas desfilaron en una pasarela de modas organizada en el mismo centro penitenciario.Las protagonistas de la pasarela utilizaron todo tipo de materiales para la elaboración de las prendas que lucieron orgullosamente.Entre las participantes llamó la atención una mujer de 72 años de edad. "Para la tercera edad no existen barreras, cuando se quiere, se puede", publicó la institución con un video de la intervención de esta septuagenaria.Algunas tejieron completamente la ropa usando lana, o hicieron vestidos utilizando plásticos de colores o negro.Entre las creaciones con la técnica de croché destacó un vestido de novia con detalles en organza, que modeló con un ramo de flores blancas en las manos.Otras optaron por crear vestidos con papel periódico, algunas utilizando exclusivamente las páginas con ofertas.Entre los conjuntos no faltó uno alusivo a los símbolos patrios. La falta de un vestido con los colores de la bandera salvadoreña tenía el escudo nacional en el centro."Creo en las segundas oportunidades y ustedes han demostrado tener el talento de cualquier diseñador del exterior", dijo la procuradora general Sonia Cortez de Madriz, quien fue nombrada madrina del Fashion Show 2017.Las categorías incluían los temas de reciclaje, fantasía, traje de playa y vestido de noche, entre otras.El evento fue encabezado por el director de Centros Penales Rodil Hernández. "El programa Yo Cambio se basa en una premisa fundamental: El que sabe le enseña al que no sabe", dijo el funcionario.