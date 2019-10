"Mis declaraciones son un supuesto popular": Carlos Marroquín tras señalar a ARENA y FMLN como responsables de repunte de homicidios 

Los diputados de la comisión de seguridad de la Asamblea Legislativa citaron este martes a Carlos Marroquín, director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, para que respondiera por haber señalado a los partidos ARENA y FMLN como los principales responsables del repunte de homicidios registrado hace unos días en El Salvador.

Marroquín consideró que estas declaraciones, vertidas el pasado 23 de septiembre durante el programa "Frente a Frente" de TCS, no fueron una acusación, ya que dejó entrever que no cuenta con pruebas para sustentarla.

"Lo declarado por este señor (Carlos Marroquín @sliptone Director del @TejidoSocialSv "que ARENA y FMLN están detrás del repunte de homicidios del pasado viernes) necesita una explicación" dice diputado Mauricio Vargas @ChatoVargasSV — Frente a Frente TCS (@Frentea_Frente) September 24, 2019

Expuso que se trató más bien "supuesto popular", fundamentado por lo que piensa la mayoría de la población salvadoreña sobre las posibles causas que dispararon los homicidios el pasado 20 de septiembre, cuando se registró un repunte de 17 homicidios.

"La violencia en este país es un negocio (...) No me extrañaría que @ARENAOFICIAL y el @FMLNoficial estén detrás de los homicidios del pasado viernes, aunque no me compete a mí decirlo." asegura Carlos Marroquín @sliptone Director Unidad Reconstrucción Tejido Social.- pic.twitter.com/ubnd0ynDqK — Frente a Frente TCS (@Frentea_Frente) September 23, 2019

"Puedes salir a las calles con tu micrófono a entrevistar a cualquier ciudadano y los ciudadanos te van a decir totalmente eso. Muestra de ello han sido estas elecciones en donde la gente ya está cansada de que le vean la cara", justificó Marroquín.

Marroquín ahondó en que sus declaraciones estuvieron basadas también en que ARENA y el FMLN son dos partidos políticos que no tienen honor, debido a que le han hecho mucho daño a El Salvador en los últimos 30 años.

"Entonces, no es que me retracte, las declaraciones ahí están, es un supuesto. Eso les vine a explicar, es un supuesto sobre personas jurídicas que no tienen honor, mucho menos van a tener honor los partidos políticos y mucho menos estos dos que tanto daño le han hecho a nuestro país", argumentó Marroquín.

Sin pruebas y cuestionado en la reunión

Durante la reunión, Marroquín fue duramente cuestionado por los diputados de la comisión. Rodrigo Ávila, de ARENA, tildó de "farsante" al funcionario luego de que no le supiera responder sobre si contaba o no con pruebas para justificar la acusación hecha en el programa televisivo.

"Yo siento totalmente incorrecto y lo considero una afrenta que se diga que los partidos quieren que fracase el presidente", abonó Ávila, quien consideró que estos alegatos pueden constituirse en delitos.

De igual forma, Mauricio Ernesto Vargas, cuestionó al director sobre si contaba o no con evidencia para sustentar estos señalamientos. Marroquín dejó entrever que no y expuso que se estaba perdiendo el tiempo con un tema que no aporta al desarrollo de El Salvador.

"Estamos perdiendo el tiempo, una mañana, en acusar, en discutir sobre un funcionario que hizo un supuesto popular en televisión. Deberíamos estar hablando acá mejor sobre los $ 91 millones que no se han aprobado para la población, para nuestros chicos, para las áreas recreativas, para los cubos, para esos caminos", apuntó Marroquín.

La reunión culminó sin que Marroquín pidiera una disculpa pública, tal como se lo sugirieron los diputados de la comisión. El funcionario argumentó que eso no sería posible, ya que perdón solo se le pide a Dios.

"Es bien triste porque a esta hora del día yo debería estar trabajando con una comunidad, que es realmente lo que vale para poder sacar a nuestro país adelante. Estar con la gente y venir por un supuesto; que quieran que venga a pedir perdón. Perdón se pide en la iglesia, a Dios. Vine una mañana a aportarle aquí un poquito de tiempo para explicarles de la Constitución y el Código Penal", concluyó.