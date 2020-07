Mitad de candidatos a CCR tienen casos abiertos

Al menos la mitad de candidatos a la Corte de Cuentas de la República (CCR) tienen expedientes abiertos en instancias como la Fiscalía General de la República (FGR), la Corte de Cuentas de la República (CCR), la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Investigación Judicial, Investigación Profesional, el Ministerio de Hacienda o la Dirección General de Centros Penales (DGCP).

Así se hizo constar en el informe que la comisión política recibirá hoy y que aprobó ayer la subcomisión que realizó el proceso de entrevistas a los candidatos a primer magistrado, segundo magistrado y presidente de la CCR.

"Se pudo constatar que los candidatos y candidatas cumplen con los requisitos para ser electos por lo que se vuelve viable el nombramiento de cualquiera de los mismos, dejando claro que algunos de ellos tienen procesos activos en instituciones del Estado en las cuales en su informe no se manifiesta tener una resolución sancionatoria o condenatoria, según sea el caso, si no que son procesos abiertos o activos y esto no inhibe que alguno de los participantes pueda resultar electo en algún cargo por encontrarse tutelados bajo el principio de inocencia que establece la Constitución", fijó la subcomisión en el informe que hoy entregarán a la comisión política.

A partir de que la comisión reciba el informe, los diputados comenzarán el proceso para depurar el listado de candidatos y presentarán a quienes les endosan su apoyo.

En ese sentido, el subjefe de fracción del FMLN, Jorge Hándal, declaró que ese partido ya comenzó a evaluar a los candidatos para presentar a la comisión.