Mizata: 200 personas en riesgo de desalojo por proyecto turístico

Habitantes de Mizata La Playa, en el cantón Santa María Mizata de Teotepeque, La Libertad, denunciaron amenazas de desalojo por parte de la Alcaldía Municipal de Teotepeque. La razón, de acuerdo con la comunidad, es la construcción de un proyecto turístico que se titula "Proyecto Malecón playa Mizata".

Unas 200 personas están en riesgo de perder sus viviendas, dijo Giovanni Menjívar, habitante de la zona. Calcula que 50 de estas son niños y niñas.

De acuerdo con algunos pobladores, entre el 5 y el 13 de noviembre de 2021, trabajadores del Ministerio de Obras Públicas (MOP) llegaron a la comunidad en dos ocasiones para "tomar medidas". No llevaban, explicaron, ninguna orden judicial que les diera autorización de ingresar a los terrenos. Nadie les notificó que recibirían la visita del MOP. "Nadie tiene aquí un documento con una orden para entrar a las casas", señaló Menjívar.

Nicolás Guillén, habitante comunidad Mizata La Playa

La comunidad vive de la pesca. Al preguntar sobre el turismo, los pobladores concluyeron en que este podría clasificarse en el tercer lugar de las actividades económicas que los sostienen. En Santa María Mizata se come por lo que se pesca o lo poco que se siembra. A pesar de que estas playas aparecen enlistadas como parte de Surf City, el turismo se quedó a varios kilómetros de distancia.

De acuerdo con Menjívar y otros pobladores que solicitaron anonimato, la alcaldía municipal de Teotepeque, bajo la bandera de Nuevas Ideas, planea construir un malecón turístico a lo largo de la playa de Santa María Mizata. "El problema es que no ha habido socialización con nosotros", dijo otro vecino de la zona.

Las visitas del MOP fueron, de acuerdo con los pobladores de Mizata La Playa, las únicas ocasiones en las que pudieron comunicarse directamente con alguna entidad estatal. No se les brindó, sin embargo, más detalles sobre la construcción. Aseguraron que ellos fueron quienes les informaron de un posible desalojo cuando el proyecto comenzara a construirse. A pesar de ello, no brindaron información específica, "solo dijeron que, eventualmente, iba a ocurrir", señaló Menjívar. La alcaldía, hasta el momento, no se ha acercado a ellos para hablar sobre el tema.

Precariedad. Las familias en la comunidad Mizata La Playa subsisten a base de lo que pescan. Hay pequeñas parcelas que se dedican a cultivos, pero pescar es la principal actividad económica.

Proyectos sin titular

"Venían midiendo", contaron los habitantes de Santa María Mizata. De acuerdo con sus testimonios, personal del MOP llegó a la zona aludiendo la toma de medidas "para la construcción de una calle" que atravesaría la zona. "Pero a nadie le pidieron permiso para entrar esa vez", dijo Nicolás Guillén.

Ese día, entonces, la comunidad solicitó una reunión con la municipalidad para evaluar el proyecto turístico y el impacto sobre su vivienda. Hasta el cierre de la nota no se reportó ninguna reunión con el alcalde o algún representante del mismo. "Hemos citado al señor alcalde a que venga a hablar con nosotros aquí a la playa, pero ni se ha asomado. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer?", insistió Nicolás Guillén.

Giovanni Menjívar, habitante de la comunidad Mizata La Playa

Una fuente que trabajó durante el período del exalcalde arenero Alfonso Arévalo explicó, bajo condición de anonimato, que el proyecto "Construcción de Malecón en Playa Mizata" surgió durante esta administración, en 2019, pero que no contemplaba el desalojo de los habitantes de Mizata La Playa. "En esa zona había como tres casas, pero ya se había socializado con ellos y se les prometió reubicación", matizó la fuente.

Dijo también que desconoce si la actual municipalidad, ahora bajo la administración de Mario Tobar, continuaría con el proyecto. Se buscó la versión de la municipalidad pero la respuesta, en dos ocasiones, fue que la persona encargada no se encontraba disponible para brindar detalles al respecto.

En Santa María Mizata desconocen si el proyecto será desarrollado por la municipalidad o por la Dirección de Obras Municipales (DOM). "El alcalde se lavó las manos", sentenció Giovanni Menjívar. Y es que, según su relato, parte de la comunidad se avocó a la municipalidad, querían saber a qué se debían las visitas del MOP. Querían saber si ahí, sobre la arena que han habitado desde hace más de seis décadas, van a construir un malecón. Hasta el momento no tienen respuesta oficial.

Sin lugar donde ir

"A la calle", contestó Nicolás Guillén, cuando se le preguntó hacia dónde iría en caso de ser desalojado. Relató que ha vivido aquí, a la orilla del mar, desde hace 45 años. En esta casa crecieron hijos y nietos. Los que no se fueron, se quedaron al lado de Nicolás. La parcela, entonces, está formada por la casa de ladrillo, donde habita Nicolás y su hija, y cuatro ranchos para sus hijas y sus respectivas familias.

Esta zona era conocida como Hacienda Mizata, según explicaron pobladores. "Toda la gente que está acá, eran trabajadores de un hacendado", dijo Giovanni Menjívar. "No usurparon violentamente donde están ahora. Pidieron permisos y así obtuvieron estos terrenos", aseguró.

Irrupción. Habitantes denuncian que las dos visitas del MOP a la comunidad han sido sin autorización escrita. Las marcas de las medidas se encuentran, en algunos casos, en las viviendas.

"Yo jalaba madera. A puro lomo, desde la montaña", contó Nicolás. "Yo me quedé aquí porque el patrón me dio este terreno". Ahora Nicolás se dedica a la pesca. No tiene dónde más ir: este es el único sitio que conoce.

Los tratos por las parcelas fueron, entonces, de palabra. Así cuentan los habitantes. "La familia nunca tuvo problemas con la comunidad", dijo Menjívar, "el problema está ahora, con este proyecto que busca destruir la playa".

Los relatos de los habitantes tienen algunas diferencias por las particularidades de cada familia. Sin embargo, todos convergen en un mismo punto: a las orillas del mar, ellos llegaron "desde antes que hubiera carretera", "cuando aquí no estaban estas palmeras", "cuando no había agua para tomar".

Amenaza ambiental

Además de la pesca y las pocas parcelas para cultivar, en Santa María Mizata los habitantes están unidos por un objetivo común: la conservación de los huevos de tortuga. Ahí, en lo que podría considerarse como patio trasero de la vivienda de la familia Menjívar, funciona un "vivero de tortugas". Es un espacio dedicado a la conservación de los huevos de esta especie.

A las playas de Mizata llegan tres especies de tortugas marinas, de acuerdo con Giovanni Menjívar, encargado del vivero y de las liberaciones de tortugas: la carey, la golfina y la baule. Esta última, explicó, es de las especies de tortugas marinas más grande que hay. Entre mayo y septiembre, a ese espacio que, como comunidad, delimitaron y construyeron, llegan hasta 30 tortugas en una sola noche. Cada una, en promedio, puede poner entre dos y ocho docenas de huevos.

Extinción. Durante la temporada, pueden llegar hasta 30 tortugas en una sola noche.

En Santa María Mizata, la gente está consciente sobre la protección de los huevos de tortuga. Ahí, explicó Menjívar, "comprendieron que protegerlos vale más que irlos a vender a un restaurante". La labor que realizan en el vivero de tortugas, sin embargo, no tiene ganancia monetaria: en ocasiones los turistas hacen donaciones, pero la comunidad no se beneficia económicamente del vivero. "Este es un esfuerzo que hacemos como comunidad", recalcó Menjívar.

A pesar de que la zona es considerada por los habitantes como un "santuario" de protección para especies de tortugas marinas, nunca han recibido alguna visita de parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En relación al proyecto turístico que amenaza su lugar de vivienda, tampoco saben de algún Estudio de Impacto Ambiental. Además de la pérdida de sus hogares, están preocupados por la destrucción del ecosistema de las tortugas marinas.

El actual alcalde de Teotepeque, Mario Tobar, no regresó a la orilla del mar en Santa María Mizata después de haber sido elegido como alcalde. "Sí, aquí vino. Anduvo casa por casa, pero cuando estaba en campaña", dijo uno de los pobladores que desde su rancho y que pidió condición de anonimato. Otros pobladores, como Nicolás Guillén, secundaron este relato. "Con nosotros nadie ha hablado. Y, si nos echan, nos quedamos en la calle", aseguró.