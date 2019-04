Modificarán horarios de circulación restringida en carretera Los Chorros desde este lunes 

Los horarios de circulación restringida por la carretera Los Chorros serán modificados desde este lunes para gestionar mejor la carga vehicular que transita a diario en la arteria, tras el derrumbe que afectó la zona el pasado jueves, informó este domingo la Comisión Nacional de Protección Civil en conferencia de prensa.

La Comisión determinó que de 5:00 a.m. a 7:30 a.m. se habilitará la carretera en sentido único hacia Santa Tecla, mientras que de 7:30 a.m. a 12:00 p.m. la vía será habilitada con dos carriles hacia Santa Tecla y uno hacia el occidente de El Salvador.

Luego, entre las 12:00 p.m. y las 4:00 p.m. habrá un carril disponible hacia Santa Tecla y los otros dos se pondrán a disposición para los conductores que vayan al occidente del país.

Posteriormente, desde las 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m., las autoridades cambiarán de nuevo la circulación y acomodarán la vía en un solo sentido hacia el occidente.

El último cambio del día se dará a las 8:00 p.m., cuando de esa hora hasta las 5:00 p.m. se vuelvan a habilitar dos carriles hacia Santa Tecla y uno hacia el occidente.

Las autoridades apuntaron que la modificación del paso restringido obedece a que los primeros horarios establecidos provocaron un fuerte congestionamiento el sábado y no lo lograron descongestionar Los Chorros, pese a que no era un día de fuerte actividad vehicular.

Director de @PROCIVILSV solicita a la población que utilice rutas alternas a la carretera Los Chorros, porque sigue siendo zona de riesgo y puede cerrarse el paso en caso de lluvias que puedan generar más riesgo — LPGSocial (@LPGSocial) 7 de abril de 2019

Detallaron que la medida mantiene el aviso de que en caso de que haya fuertes lluvias el tránsito por la vía será cerrado por completo hasta nuevo aviso.

Para mañana lunes esperan entre 40 a 60 milímetros de lluvia en la zona de Los Chorros, indicó viceministro @MARN_SV — LPGSocial (@LPGSocial) 7 de abril de 2019

En carretera Los Chorros se instalará un sistema de alerta temprana en el lugar para que mida los micro movimientos y se pueda informar a la población a través de pantallas pic.twitter.com/S16vRkIxjr — FOVIAL (@FOVIALITO) 7 de abril de 2019

El tránsito vehicular fue restringido desde el viernes pasado, luego de que el día anterior un derrumbe deshabilitara la vía, a la altura de del kilómetro 19, cerca del sector conocido como La Pedrera.