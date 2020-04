Molinero lleva su servicio a domicilio

Por las medidas de restricción de movilidad vigentes en el país desde el mes pasado, muchos negocios se vieron forzados a cerrar de manera temporal por falta de clientes y otros a implementar el servicio a domicilio. Este es el caso de Edwin Ricardo Hernández, de 42 años, dueño de un molino de nixtamal en la comunidad Bella Vista de Cojutepeque, en Cuscatlán, quien también ha tenido que cambiar la modalidad de su servicio.

Edwin tiene más de 29 años de ser molinero, pero la cuarentena afectó su negocio ya que sus clientes no podían ir hasta el molino, y debido a la necesidad de obtener ingresos para alimentar a su familia se le ocurrió la idea de dar servicio a domicilio en la ciudad de Cojutepeque.

Transporte. Edwin adaptó una carreta a su motocicleta para trasladar los huacales con maíz.

"Yo me preocupé cuando anunciaron esto de la cuarentena. Le dije a mi esposa que ahora de donde íbamos a comer; sin embargo, como somos bien creyentes en Dios, ella me dijo que no me preocupara, que algo teníamos que hacer, y fue así como un día viendo la motocicleta que tengo se me ocurrió adaptarle una carreta y salir a hacer las molidas a domicilio" expresó.

Sus clientes, que en su mayoría son vendedoras de tortillas, se encuentran agradecidas, pues ahora no tienen la necesidad de incumplir la cuarentena para ir a moler el maíz.

El servicio a domicilio que ofrece Edwin no tiene ningún costo extra, aún cuando la ganancia para él es menos, ya debe gastar en la gasolina para su motocicleta para ir a traer el maíz y dejar la masa, sin embargo menciona que lo que está ganando por ahora es lo necesario para que los alimentos no falten en su hogar.

"No me queda la gran cantidad de dinero, porque debo sacar para el gasto del mantenimiento de la moto, gasolina, la luz, entre otras cosas, sin embargo no me quejo, lo que me queda es suficiente para pasar el día comiendo lo necesario con mi esposa y mi hijo", dijo Edwin, aunque mencionó que ha habido días malos, en los que solo ha ganado $3.50.

Detalló que su rutina inicia, a las 6 de la mañana y termina a las 5 de la tarde, de lunes a domingo. Sale con su moto y carreta a traer los huacales de maíz, luego sube aproximadamente 70 metros con los huacales en su espalda, para llevarlos hasta su casa, donde está el molino, y luego de moler el maíz, baja los recipientes hasta donde ha dejado la moto y se prepara para ir repartirlos.

"Todos los días me levanto temprano, gracias a Dios ya tengo mis clientes, les he dado un horario para ir a traer los huacales, así que ellos ya me están esperando, vengo a la casa, muelo el maíz y después se los voy a dejar, cuando empecé con esto me daba miedo que me detuviera la policía, como dicen que nadie puede salir, pero como ven que solo ando dejando a domicilio, por bendición no me dicen nada" comentó Edwin.

Su esposa, María Leonarda de Hernández, afirmó que admira mucho el esfuerzo que su esposo hace todos los días. Ella sabe que por una úlcera que él tiene en su pierna debe tener mucho cuidado al movilizarse. "Él es un gran hombre, muy trabajador, la gente creo que lo busca por su amabilidad y espíritu servicial. Estábamos preocupados porque yo trabajo en una pupusería, pero como la han cerrado temporalmente, solo a él le toca aportar para la casa, pero encontró esa forma de ganar dinero, mientras pasa todo esto" dijo María.