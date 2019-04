Monseñor Colindres reitera que Funes avaló la tregua de pandillas

El obispo de San Miguel, Fabio Colindres, participó ayer como testigo en la repetición del juicio por la tregua entre pandillas y reiteró que el expresidente de la república Mauricio Funes avaló el proceso, que fue liderado por David Munguía Payés, entonces ministro de Justicia y Seguridad.

El líder religioso dijo que Munguía Payés, actual ministro de la Defensa, lo invitó a participar en la negociación entre ambas pandillas, a lo cual dijo que accedió desde el ámbito de la "espiritualidad".

El obispo Colindres fue uno de los cinco testigos que desfiló en el inicio de la repetición del juicio por el caso tregua entre pandillas, en el que la fiscalía acusa a 19 personas de haber favorecido a las pandilleros mientras duró el proceso de pacificación, como lo denominan sus impulsores.

Otro de los testigos que desfilaron ayer ante el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador fue el exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Francisco Salinas.

El exjefe policial reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) siempre supo de todo el proceso de diálogo que el gobierno del expresidente Mauricio Funes estableció, entre 2012 y 2013, con los jefes de las pandillas para reducir los índices delincuenciales a cambio de beneficios penitenciarios, conocido como tregua, durante buena parte de su gobierno.

De acuerdo con el testimonio del exdirector policial, los ex fiscales generales Romeo Barahona y Luis Martínez participaron en las reuniones del Gabinete de Seguridad, donde las autoridades gubernamentales explicaban los avances de la tregua entre la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18. El ex jefe policial no titubeó para señalar la participación de los ex fiscales generales, ante las preguntas hechas por un abogado defensor.

—¿La Fiscalía General de la República tuvo conocimiento del proceso?

—Sí.

—¿La fiscalía estuvo en las reuniones?

—Sí. Inició el fiscal Barahona y luego el fiscal Martínez.

—¿Siempre estuvieron enterados?

—Sí. Se les hacía exposición.

Francisco Salinas, quien fungió en la dirección de la PNC entre el 23 de enero de 2012 y el 27 de mayo de 2013, incluso agregó que el exfiscal Barahona recomendó al Gabinete de Seguridad Pública que la Asamblea Legislativa emitiera un decreto para la entrega de las armas que harían las pandillas a las autoridades como supuesta muestra de disposición para continuar con el diálogo entre ambas estructuras delincuenciales para reducir los delitos.

El testigo explicó que en la mayoría de reuniones los ex fiscales generales se limitaban a escuchar las exposiciones, sin emitir opiniones, salvo la recomendación que hizo Barahona. Arturo Cruz, uno de los dos fiscales del caso, dijo ayer al final de la jornada que desconocen las órdenes que dieron los fiscales a las unidades.

"La información que nosotros tenemos hasta el momento únicamente abarca a los imputados que están procesados", dijo el fiscal del caso ante el cuestionamiento de incluir a los exfiscales en la acusación.

El juicio continúa hoy con el desfile de más pruebas.