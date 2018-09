"Monseñor Romero dejó de ser bandera política"

LIglesia católica salvadoreña espera, entre muchas cosas, que con la canonización de Monseñor Óscar Romero la sociedad salvadoreña reconozca a un personaje que siempre estuvo del lado de los pobres, tienen la tarea de conservar y difundir su legado, hacer que las nuevas generaciones sepan quién es y qué hizo el arzobispo que fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por un escuadrón de la muerte.

Monseñor Rafael Urrutia sostiene que si Romero estuviera con vida en la actual sociedad, seguiría condenando los actos de injusticia, inseguridad y la galopante corrupción en el país. Dice que el reclamo de justicia por el asesinato no es una petición exclusiva de la Iglesia católica sino de la sociedad entera.

¿Cómo marcha el proceso de viaje hacia Roma para la canonización de Monseñor Romero?

En general la comisión eclesiástica estará formada por la Conferencia Episcopal el pleno, todos los obispos de la provincia eclesiástica, aproximadamente 120 sacerdotes y el personal de la oficina de canonización que nos incluye al padre Edwin (Henríquez) y a mí, como postulador y vicepostulador.

Eso compete a la parte de la Iglesia, ¿y los peregrinos cuántos se inscribieron?

Peregrinos de El Salvador son aproximadamente 3,000 y unos 1,800 del extranjero, estamos llegando al orden aproximado de 5,000 personas peregrinas hacia Roma. La oficina se ha convertido en un despacho no solo para acreditar a la gente, sino para orientar en cuestión de vuelos, hoteles; es algo que no nos corresponde, pero muy amablemente hemos tratado de dar ese apoyo a los peregrinos.

El Vaticano ha pedido distintivos para que se identifiquen los peregrinos, ¿qué incluye esa parte del proceso?

Se han publicado más de 200,000 estampas de Monseñor Romero y más de 25,000 afiches y unas 10,000 canvas de Monseñor Romero. Esto es lo que hemos estado haciendo además de la elaboración de unos 5,000 kits; el kit de la canonización lleva una banderita de El Salvador, una biografía de Monseñor Romero, un instructivo para las personas que viajen a Roma, una bufanda, una gorra azul con la leyenda de Monseñor Romero y una pequeña sombrilla para el tiempo de otoño cuando habitualmente llueve en Roma.

¿Cuánto le cuesta a la Iglesia la elaboración de estos objetos y de dónde salen los fondos?

Hemos recibido ayuda de agencias internacionales católicas, un aproximado de $80,000 han sido donados, y luego la colecta que se hizo a escala nacional, que todavía no nos permite decir que tenemos la solvencia necesaria para decir ya estamos, pero ahí vamos saliendo.

¿Y el ingreso que se ha obtenido por realizar la colecta en las diferentes parroquias cuánto es?

No tengo un dato preciso porque todavía la estamos pasando, pero si hay fieles que quieran colaborar con mucho gusto estaremos agradecidos.

“Ya en el contexto social, político, ideológico ya no se ve que haya instrumentalización de su figura, si algo permitió la beatificación es que logramos despolitizar su figura”.

Hay mucha expectativa por lo que le viene a la Iglesia después de la canonización, el cardenal Gregorio Rosa Chávez lo definió como un tsunami, ¿usted también cree que será un fenómeno universal?

Es que ya es un fenómeno mundial Monseñor Romero, ya hay un impacto universal de su testimonio de vida, de su acción social; ya hay un impacto mundial por lo que significó para los pobres de El Salvador, y desde luego internacionalmente la gente está agradecida con la Iglesia por esta canonización.

Pero en el país es todavía desconocido o rechazado por muchos.

Yo ciertamente sí espero que paulatinamente conforme lo vayamos conociendo a él, sobre todo aprendiendo a leerlo desde la fe, desde Jesucristo, desde el Evangelio, nos sintamos llamados a la conversión y nos sintamos llamados a ser partícipes de un nuevo El Salvador.

¿Es más universal Romero fuera de El Salvador que aquí mismo?

A Monseñor Romero lo aceptan y lo aman más fuera de El Salvador que dentro de El Salvador, porque en el país el aspecto ideológico-político, en esta sociedad tan polarizada y politizada, se suele todavía verlo con resentimiento o con amor, incluso a veces hasta religiosamente hay quienes se puedan sentir ofendidos porque hablamos de la santidad de Monseñor Romero y dicen es el santo de los católicos, pero también es un santo salvadoreño.

Es más lo que representa el personaje.

Es más de lo que uno reducidamente en cuestión religiosa lo quiera ver. Es un santo salvadoreño, quiera Dios que aprendamos a amarlo los salvadoreños, pero sobre todo con serenidad, con ecuanimidad todos aprendamos a leer el mensaje de Monseñor Romero dado a través de las homilías, que es un mensaje evangélico que ilumina moralmente cada circunstancia y cada situación.

Y si es el personaje no hubiese cambiado mucho con la situación de ahora.

Estoy seguro que si estuviera vivo estaría predicando en torno a la inseguridad y la violencia, en torno a la verdad, estaría haciendo llamados contra la corrupción, incluso a la fidelidad de los creyentes.

Aun así todavía es debatido, cuestionado, condenado e instrumentalizado políticamente.

Yo creo que en este momento Monseñor Romero dejó de ser bandera política, habrá pequeños brotes de personas que lo llaman para reclamar la verdad, lo llaman para reclamar la justicia, esto es normal, pero ya en el contexto social, político, ideológico ya no se ve que haya instrumentalización de su figura, si algo permitió la beatificación es que logramos despolitizar su figura y podemos decir Romero es nuestro, es un obispo de la Iglesia católica, lo cual no significa que haya otros hermanos cristianos que lo acepten y lo respeten y eso nos alegra. La instrumentalización político-ideológica dejó de tener razón de ser.

Hace un momento dijo que si viviera su discurso no hubiese cambiado mucho, pero esto significa que siguiera disgustando e incomodando a muchos.

Desde luego que en esta época estuviera causando disgusto a muchos sectores, sería incómodo para muchas personas, como lo fue en aquella época.

En el sentido de servir a los pobres siempre se cuestiona la riqueza de la Iglesia.

Es que la Iglesia tiene sus monumentos, sus obras de arte que constituyen una riqueza y es cierto, y allí están, todo mundo las puede ver. Pero si hay una institución que ayude a los pobres a nivel mundial, en hospitales, en leprosorios, en educación, en alimentación es la Iglesia, no hay parroquia que no tenga un ministerio de asistencia social que sirva a los pobres, con alimentos para familias, para indigentes, con clínicas parroquiales.

¿Le hace falta a la Iglesia una manera de difundir lo que hacen?

Es que en la Iglesia tenemos interiorizado que lo que hace tu izquierda que no lo sepa la derecha. Como dice Jesús van con el bombo y el platillo anunciando lo que hacen. Hagamos silencio para la gloria de Dios y para el bien de los hermanos. Nosotros creemos que al final eso no es lo más importante. Lo más importante es hacer el bien, no la publicidad.

El reto es que las nuevas generaciones sepan quién es y qué hizo Romero, ¿cómo se conserva su memoria y cómo se difunde su doctrina a los jóvenes?

Se prepara una cátedra de Monseñor Romero para los seminarios, y así estos conozcan muy profundamente la vida, la obra y el pensamiento de Monseñor Romero, pero sobre todo para que puedan aprender de él a vivir de acuerdo con el corazón de Dios y a servir de modo particular a los pobres según el corazón de Jesús.

¿Con el Ministerio de Educación no se ha hablado para crear una cátedra?

No se ha abordado, lo vamos a abordar primero de manera eclesial, luego a nivel de colegios católicos y escuelas parroquiales, después lo vamos a proponer indudablemente al Ministerio de Educación.

“La justicia restaurativa no es un punto exclusivo de la Iglesia, es un punto de la sociedad salvadoreña que clama por esa justicia restaurativa y nosotros unidos al pueblo esperaríamos una justicia restaurativa para todos”.

Ya se incluyó en el calendario escolar el 24 de marzo como día de Monseñor Romero, pero se ha quedado allí nada más.

Pero hay buena intención y lo sabemos del mismo ministro de Educación (Carlos Canjura), sabemos que se puede presentar a los estudiantes la historia sobre Monseñor Romero en El Salvador. Es una cátedra que hay que crear conjuntamente, crear una comisión para elaborar esta cátedra entre la Iglesia y personas del Ministerio de Educación.

En tiempo no está definido aún en cuánto se iniciaría esta cátedra, incluso podría haber un cambio de gobierno. ¿Sería necesario replantearlo si eso pasa?

Esto se abordará siempre, con quien sea. Nuestro deber es presentar la cátedra como una posibilidad. Un error estratégico sería de que el gobierno de turno no acepte esto. Dios tiene sus caminos.

¿Y en la parte litúrgica el ritual se mantiene?

Se cambia la imagen, se retira la que se colocó con la beatificación y se coloca una nueva que tiene la aureola. Se mantiene en el ritual de las misas pero ya mencionado como santo.

La beatificación convocó a una multitud en la plaza del Salvador del Mundo, esperan un vuelco más grande de los fieles en las parroquias con la canonización.

Yo creo que la canonización de Monseñor Romero abrirá las puertas a muchos más fieles para asumir su vida, para darle cabida a su historia. Yo pienso que a Monseñor Romero solo podemos verlo a la luz de la fe y del Evangelio.

Queda pendiente la parte de la justicia, esclarecer el asesinato, la Iglesia ha pedido justicia restaurativa.

Pero no es un hecho eclesiástico, la justicia restaurativa no es un punto exclusivo de la Iglesia, es un punto de la sociedad salvadoreña que clama por esa justicia restaurativa y nosotros unidos al pueblo esperaríamos una justicia restaurativa para todos.

Rafael Urrutia

Cargo: Canciller del Arzobispado de San Salvador. Trayectoria: Es el postulador diocesano para la causa de canonización de Monseñor Romero, también lo es para la causa de beatificación de Rutilio Grande.