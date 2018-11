Morazán con más casos de violencia contra mujeres

El Informe "Estado y situación de la violencia contra las mujeres en El Salvador 2018", presentado ayer por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), resaltó que el departamento de Morazán es el que tiene la mayor tasa de agresiones contra la población femenina, pues 79 de cada 100 mujeres habrían sufrido algún tipo de violencia en algún momento de su vida.

Durante los últimos 12 meses, 44 de cada 100 mujeres enfrentaron algún tipo de violencia en ese departamento; por lo que ISDEMU señaló que se debe analizar cuál es la situación en dicha zona y que no se ha hecho lo necesario para divulgar los derechos de las mujeres.

"¿Qué está pasando en Morazán, qué tipo de servicios estamos dando o qué tipo de atención estamos dando o si los servicios de Estado llegan allá?", cuestionó Yanira Argueta, directora del ISDEMU.

Después de Morazán, los departamentos con mayor incidencia de expresiones de violencia contra las mujeres son Usulután, San Vicente, Cuscatlán, San Salvador, Ahuachapán y La Libertad.

"Pero Sonsonate tiene algunas características de violencia sexual, por ejemplo, La Libertad también se lleva las palmas con la violencia sexual; y en el caso de violencia en el ámbito familiar es Usulután. Tenemos diferentes características a partir del territorio donde nos estamos moviendo", agregó Argueta.

En el caso de la violencia feminicida, las ciudades con mayor densidad poblacional son las que están a la cabeza, y principalmente los departamentos de San Salvador, San Miguel y La Libertad.

De enero a junio de 2018 se reportaron 212 casos de muertes violentas de mujeres. "Hemos ido disminuyendo conforme han avanzando los años desde la entrada en vigor de la Ley Especial (para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres), porque en 2012 fueron 321 casos de muertes violentas", dijo María Elena Alvarado, de la rectoría de una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de ISDEMU.

En el periodo de enero de 2014 a junio de 2018, del total de muertes violentas de mujeres, el 67 % (1,391) fue tipificado por la Fiscalía General de la República como víctimas de feminicidio.

Durante 2017, la mayoría de mujeres asesinadas estaba en el rango entre 18 y 30 años de edad, con 178 casos; luego el rango entre 31 y 40 años, con 98 casos.

Acceso a justicia

El informe también señaló que anualmente la Fiscalía recibe unas 14,395 denuncias de casos de violencia contra las mujeres, de las cuales 5,482 son por violencia sexual y 1,628 por otros delitos.

De los 65,974 casos iniciados por denuncia por violencia sexual, violencia física, violencia feminicida y otros delitos de enero de 2014 a junio de 2018, 49,999 fueron archivados y apenas 15,975 (24.21 %) están en investigación. Los archivados implican alguna resolución administrativa o judicial.

En violencia feminicida, 747 casos llegaron a una sentencia, 519 fueron condenatoria al agresor y 228 de absolución. De la violencia sexual, 3,605 casos tuvieron una sentencia definitiva, de los que el 65 % fue de condena al agresor.

ISDEMU, no obstante, señaló que todavía existen tropiezos para el acceso a la justicia para las mujeres víctimas. "Seguimos teniendo dificultades para que el sistema de justicia identifique, y uno de los problemas más serios que tenemos es que seguimos pensando que el sistema de justicia no está poniendo a la víctima en el centro, sino los procesos", dijo Argueta.

Indicó que muchos de los casos de violencia denunciados que fueron archivados tendrían que ver con procesos largos o falta de protección. "En ese 76 % de casos que se archivan hay algunos que las mujeres desisten. Y si desisten, se cambian de lugar. Si no les dieron medidas adecuadas, esas víctimas no regresan al sistema. Si no fueron atendidas adecuadamente, esas víctimas no regresan al sistema", expresó.

De ahí que ISDEMU hizo un llamado al Estado a capacitar al personal que brinda atención a las mujeres, y que también se garanticen medidas de protección y de restitución de derechos de las víctimas.

De lo privado a lo público

El informe también recoge datos de la Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer 2017, que revela que la violencia también se presenta en los ámbitos público y educativo y ya no solo en el privado familiar.

Los datos señalan que una de cada cuatro mujeres enfrentó algún tipo de agresión psicológica en los últimos 12 meses, 11.3 por cada 100 han sufrido violencia sexual en el año y cinco por cada 100 ha sufrido violencia física los 12 meses anteriores.

"La mayor parte de denuncias hoy es sobre violencia psicológica, eso implica que las víctimas están denunciando previo a otro tipo de delitos", expresó Argueta.

Una de cada cuatro mujeres vive alguna forma de violencia en el ámbito público, mientras que una de cada cinco mujeres vive violencia en el ámbito privado.

Sobre la violencia en el ámbito educativo, la tasa es de 29.7 por cada 100 representa una de cada cuatro mujeres que ha sufrido violencia en el ámbito educativo, estas son niñas y adolescentes.

"Esto nos lleva también a pensar que debemos tener políticas públicas encaminadas a la atención de niñas, de adolescentes, en los diferentes espacios, tanto en el ámbito comunitario como en el educativo, porque es más donde se está dando la violencia contra las niñas y adolescentes", dijo Alvarado.

También informó que 47 % de mujeres enfrentó violencia por parte de su pareja o expareja. El 80 % resultó con moretones y pequeñas heridas y el 20 % con lesiones de diversa gravedad, por lo que fue necesaria una intervención médica. Al preguntar por qué continúan en la relación, las encuestadas señalaron que los problemas no eran tan graves y que las esposas "deben superar las dificultades y mantener a la pareja unida", lo que ISDEMU señaló como problemas culturales.

No obstante, el ISDEMU destacó algunos avances como la ampliación de servicios a las mujeres, con 101 unidades institucionales de Atención Especializada para mujeres que enfrentan violencia.