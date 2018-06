Motivadas a aprender sin importar la edad

“Empezamos desde febrero y gracias a ella hemos aprendido bastante. Ella me tiene paciencia porque yo no podía poner los números, no podía escribir los nombres de los números, las sumas, las restas, todo eso”, dijo doña Mayra, refiriéndose a su joven maestra, una alumna de primer año de bachillerato del Complejo Educativo Católico Fe y Alegría La Chacra.

Pero Mayra no es la única, también Francisca Dolores Gutiérrez, de 59 años de edad, ha comenzado el proceso de alfabetización. “Ella me tiene bastante paciencia y yo cuando no están bien las letras ella me las corrige y todo. Así es que yo le agradezco bastante a ella y a los del Ministerio (de Educación) de que están dando esta oportunidad para los mayores, porque nos toman en cuenta”, expresó.

Dijo que de niña su asistencia a la escuela fue irregular, por lo que no pudo aprender. La mayor parte de su vida doña Francisca trabajó de lavar y planchar ropa, pero su salud se complicó porque tiene asma y por eso se dedica a vender ganchos y colitas para el cabello afuera del centro escolar.

Ambas reciben clases dos horas algunos días de la semana. “Trato de darles tiempo iguales, que vayan iguales y aprendan lo mismo. Me siento satisfecha porque es algo que ellas quizá en el pasado no pudieron”, dijo Érika, la estudiante que se encarga de su alfabetización.

Ayer estuvieron presentes en la entrega de un donativo de material didáctico por parte de la Universidad Panamericana (UPAN) al Programa Nacional de Alfabetización del Ministerio de Educación (MINED), que asciende a un monto de $2,500. Consiste en un lote de 9,513 artículos, de los cuales 2,540 son cuadernos, 3,810 son lápices, 1,584 borradores y 1,579 sacapuntas.

La UPAN ha colaborado con la alfabetización de 1,500 personas en San Salvador, Ahuachapán, San Vicente, La Libertad, Ilobasco, Cojutepeque, San Juan Opico, Quezaltepeque, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado y Apopa en los últimos años.

El programa ha alfabetizado a más de 330,000 personas, de las cuales el 67 % son mujeres, informó el viceministro de Educación, Francisco Castaneda.