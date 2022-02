Motociclista fallece en accidente de tránsito en San Salvador

Pablo Roberto Recinos de 35 años, falleció la mañana del sábado en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de la 1a calle Poniente y la 19 avenida Norte en el municipio de San Salvador, frente a una reconocida universidad de ese sector. Mientras las autoridades del Ministerio Público inspeccionaron la escena del percance, no hubo paso vehicular en ambas arterias.



"Él se dirigía a trabajar como seguridad en la colonia Escalón, cuando ocurrió el accidente, no sabemos cómo ocurrió por el momento ni quien tuvo la culpa, más que la cámara de seguridad que está por el semáforo no sirve, según dijeron los de tránsito, lamentamos cómo murió", dijo el hermano del fallecido.

Según testigos, el conductor del vehículo sedán que hacía su recorrido de Norte a Sur, se pasó el semáforo en rojo, pero la policía mencionó que será la investigación oficial la que determine la culpabilidad. El conductor involucrado no fue detenido al permanecer en el lugar y andar todos sus documentos en regla y fue beneficiado con la ley FONAT, según detallaron los agentes de tránsito.

Foto: LPG/ Francisco Alemán



Realizan operativo antidoping

Un operativo de controles antidoping fue realizado durante la noche del viernes y la madrugada del sábado en diferentes calles y carreteras de El Salvador.

Se detuvieron al menos a 11 personas con niveles de alcohol que sobrepasan los límites permitidos, con el fin de disminuir los accidentes a causa del consumo de bebidas embriagantes.

Foto: LPG/ Francisco Alemán

"Instalamos dos controles para detectar conductores peligrosos en San Salvador donde detuvimos a siete de ellos con altos niveles de alcohol", dijo la encargada del control en San Salvador.

Detalló que los detenidos son seis hombres y una mujer. Tres de estas personas fueron interceptadas en Ahuachapán y una en oriente.

Foto: LPG/ Francisco Alemán