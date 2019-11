Motociclista muere calcinado tras choque

El motociclista Wilson Omar Ramírez Álvarez, de 27 años, murió ayer a las 12:05 de la madrugada cuando se dirigía hacia su vivienda ubicada en la segunda etapa de la colonia Ciudad Pacífica, en San Miguel, informó el oficial de turno de la unidad de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con la autoridad, Ramírez Álvarez se conducía bajo los efectos del alcohol y a excesiva velocidad, por lo que no se percató que un pick up se encontraba estacionado en la calle y colisionó con este.

"No estaba el conductor del pick up. Él (Ramírez Álvarez) no vio el carro y la motocicleta pegó de forma frontal con la parte trasera del vehículo, es por eso de que por el impacto, hubo problemas con el sistema eléctrico de la moto y se incendió rápidamente. En ese momento no había nadie que lo ayudara", dijo la fuente policial.

Agregó que al momento del percance vial, Ramírez Álvarez se desvaneció, por lo que no pudo moverse cuando la motocicleta se comenzaba a incendiar.

La PNC detalló que la víctima tenía un 70% de quemaduras en el cuerpo, además, la motocicleta no tenía placas y Ramírez Álvarez, tampoco portaba licencia de conducir.

"No murió de inmediato, él murió por las quemaduras que tenía que tenía en el cuerpo y en ese momento no había nadie para poderlo auxiliar y retirarlo de la motocicleta" agregó la fuente.

Asimismo, informó que un automovilista que circulaba por la zona vio el incidente y llamó al Cuerpo de Bomberos para que llegaran a sofocar el incendio.

Extraoficial se informó que Ramírez Álvarez había trabajado en una gasolinera ubicada en la ciudad migueleña y que hace pocos meses había comenzado a laborar en un bar.

"La gente que lo conocía informó que él llegaba noche a la casa porque trabajaba en un bar", dijo un agente de Tránsito Terrestre.