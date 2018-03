Motorista CAPRES libre de cargos por muerte de abogado

Lee también

El Juzgado Primero de Tránsito libró de cargos ayer al motorista de Casa Presidencial (CAPRES) Víctor Manuel Urías, quien fue acusado del delito de homicidio culposo luego de que arrolló al abogado notificador de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Rafael Zelaya, y luego huyó de la zona del accidente.El hecho ocurrió el 27 de enero pasado por la noche en el bulevar del Ejército, en las inmediaciones de la zona de centros comerciales de Soyapango, cuando Urías se conducía en un pick up asignado a una misión oficial.Las partes declararon que durante la audiencia de revisión de medidas, a petición de la defensa, se logró un acuerdo económico con los familiares de la víctima para exonerar de los cargos al imputado, quien guardaba prisión desde febrero pasado.Las partes aseguraron que el monto otorgado por los abogados de CAPRES se mantendrá en reserva por razones de seguridad. “El proceso ha llegado hasta un escenario donde no es común que se dé en este tipo de delitos; se recurrió hasta la cámara en este proceso, por parte de la defensa”, dijo la abogada querellante, María José Castro.Luego de ocurrido el hecho, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, afirmó que la víctima del caso era un indigente. Días después se conoció que la persona arrollada era un funcionario de la CSJ, por lo que Chicas se disculpó públicamente a través de una red social.La querella del caso señaló en la audiencia inicial que las autoridades dijeron que era un indigente para no revelar la información. La Fiscalía afirmó que investigaría si fue modificada la escena del homicidio.Este es el segundo caso en el que un motorista de Casa Presidencial se ve involucrado en el homicidio culposo de alguna persona utilizando carros del Estado. El Juzgado de Sentencia de Santa Tecla condenó a cinco años de prisión, en febrero pasado, al capitán del Estado Mayor Presidencial, Lisandro Chávez, por dar la orden de retirar la camioneta de CAPRES que impactó y mató al motociclista Mario Alberto García el 1.º mayo de 2016, en la carretera que conduce al puerto de La Libertad. Autoridades confirmaron que en el carro viajaba el nieto del presidente de la república. En ese caso, la esposa de la víctima aceptó $2,500 en concepto de conciliación.