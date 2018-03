Motorista CAPRES arrolló a persona y se dio a la fuga

Lee también

Un carro asignado a Casa Presidencial (CAPRES) arrolló a un peatón y le causó la muerte. El hecho ocurrió el viernes pasado, aproximadamente a las 9 de la noche, en el bulevar del Ejército, a la altura de los centros comerciales de Soyapango, reconoció el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas.Fuentes policiales confirmaron que el motorista empleado de CAPRES Víctor Manuel Urías huyó y fue detenido a la altura de un centro comercial en Alta Vista. Posteriormente fue trasladado a la delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de Soyapango-Ilopango. El secretario de Comunicaciones no quiso corroborar el nombre del detenido.Chicas informó que la víctima del percance es una persona indigente que corrió para cruzar la calle sin utilizar las pasarelas ubicadas en el lugar. El secretario aceptó que existe una responsabilidad por parte del motorista y dijo que fue un acto “grave” el que haya abandonado la escena del accidente.“Habiendo dos pasarelas, una persona corre y se cruza la vía sin usar lamentablemente las pasarelas, y eso causa muchos accidentes en esa y cualquiera de las carreteras de nuestro país. Eso le puede ocurrir a cualquier persona que irrespeta la infraestructura vial o a cualquier motorista”, afirmó el vocero del Gobierno.El secretario aclaró que el motorista de CAPRES se encontraba realizando una misión de trabajo desplazando a otro empleado de la Presidencia hacia su vivienda en horas de la noche; además, afirmó que el motorista que huyó de la escena del accidente es un “buen empleado”.“Un hecho de esta naturaleza es de responsabilidad individual. Cada quien responde por sus hechos. Es un hecho fortuito. Debo reiterar que es un buen trabajador del Estado”, aseguró Chicas.El secretario explicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que deberá realizar las investigaciones pertinentes para esclarecer lo ocurrido y derivar las responsabilidades del caso, por lo que Presidencia únicamente se ocupará de “dar seguimiento y conservar” la información del caso.El 1.º de mayo del año pasado por la madrugada, una camioneta en la que se transportaba el nieto del presidente de la República y era manejada por un agente del Estado Mayor Presidencial causó la muerte de un motociclista en la carretera del Litoral, cerca del puerto de La Libertad. El caso fue judicializado luego de que la Fiscalía tuvo que allanar Casa Presidencial para obtener información.Chicas aseguró que a pesar de que en menos de un año dos personas han muerto en accidentes en que se han visto involucrados carros oficiales asignados a Casa Presidencial, no se va a tomar medidas de control más allá de los adiestramientos normales que reciben los motoristas.“No es la segunda vez, hay muchos accidentes en este país. En este país fallecen más de 1,000 personas al año por esto, es un problema muy grande... Las medidas siempre se toman, cada persona está debidamente entrenada para eso, pero si los accidentes no ocurrieran, no habría más de 1,000 muertos en este país producto del fenómeno vehicular”, dijo el secretario.En el caso similar ocurrido en mayo del año pasado, el titular de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, aceptó que el actuar de los empleados de CAPRES mancha el proceso de transparencia que conduce el Ejecutivo al no brindar información en el momento de los hechos a los medios de comunicación y a la Fiscalía.