Motorista de Salud y militar mueren por covid-19: Alabi no responde si hay 104 entierros por coronavirus en La Bermeja

Dos hombres fallecieron en las últimas horas a causa del covid-19, informó este miércoles 3 de junio el ministro de Salud Francisco Alabi.

Uno de ellos, de 21 años, trabajaba como motorista en el sistema público de Salud. Alabi no dio más detalles.

El otro es Juan Carlos Campos López, de 41 años, un subsargento de la Quinta Brigada de la Fuerza Armada. Él falleció en el Hospital Militar, donde estuvo ingresado en una unidad de cuidados intensivos, dijo el ministro de la Defensa Francis Merino.

Es el segundo militar que fallece por coronavirus. El primero fue el soldado Guillermo Antonio Cruz Rosales, el pasado 4 de mayo.

El total de personas fallecidas que tenían una prueba positiva de covid-19 es de 49; sin embargo, esta cifra podría ser mayor debido a que las pruebas no se les está administrando a todos los pacientes, según confirmó Alabi, y existe un "subregistro" de personas que sospechan murieron por covid-19 pero se abstienen de dar las cifras.

En la conferencia que ofreció esta mañana fue consultado sobre unas declaraciones que dio el alcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt sobre que han sepultado a 104 personas bajo protocolo de muerte por covid-19 en el cementerio La Bermeja de San Salvador. Dicho número duplica el total de muertes reportadas por el Gobierno por el covid-19.

Alabi respondió que esas cifras las manejan las áreas de inhumaciones (entierros) y no descartó ni confirmó las cifras.

También se le preguntó si existe una disminución de casos confirmados de covid-19 diarios porque se han reducido el número de pruebas en la población, tal como él lo aseguró días atrás cuando dijo que las pruebas se rediccionarán sobre todo para realizarlas al personal de primera línea.

El ministro dijo que en primer lugar "no contribuye cuestionar la dirección en que se llevan las estadísticas o las curvas" y que quienes están analizando esos datos mejor se sumen a trabajar en el impacto directo a la mejora de la atención sanitaria y el control de la enfermedad en el territorio y en segundo lugar mencionó que "la estadística no es perfecta" y no se pueden "tener los datos de toda la población".

"No se han bajado las pruebas, se ha cambiado la estrategia, se deben priorizar", mencionó. Al principio de la conferencia había destacado que El Salvador está por llegar casi a las cien mil pruebas de covid-19.

Como en anteriores días, Alabi reiteró que durante la pandemia por covid-19 "lo más cercano a un tratamiento efectivo es no contagiarse". En otras ocasiones ha repetido que la solución no es ampliar el número de camas u hospitales, sino que las personas no se enfermen de coronavirus mediante la cuarentena domiciliar.