Motorista de microbuses adeuda $17,000 en esquelas

Lee también

Un motorista de la ruta 41-A microbús fue multado ayer por no portar carné de motorista y manejar con la licencia de conducir suspendida, pues tiene 485 esquelas sin pagar que ascienden a $17,000, según informó la Inspectoría General del Viceministerio de Transporte (VMT).El conductor, identificado como José Douglas Acosta, fue sorprendido en el operativo de control que el VMT y la Policía de Tránsito realizaron en el bulevar del Ejército, frente a uno de los centros comerciales de Soyapango.Al inicio, el motorista dijo desconocer cuánto debía en esquelas y el VMT pidió verificar el número de NIT (que es el mismo de la licencia de conducir) para determinar si Acosta tenía licencia y resultó que la tiene suspendida. Ante esta situación, fue retenida la unidad hasta que llegara un representante de la ruta para que condujera el microbús, de lo contrario sería movido con una grúa y llevado al parqueo de vehículos de la Policía en hacienda Changallo, Ilopango.Pero él no fue el único motorista multado por conducir sin documentos en regla, también lo fue Benjamín Beltrán Osorio, empleado de la misma ruta, quien reconoció que adeuda $600 en esquelas. Dijo que tiene un plan de pago, pero que el vehículo se arruinó y dejó de trabajar algún tiempo.En total en el operativo, que duró dos horas, la PNC impuso 43 esquelas, decomisó dos pares de placas, dos tarjetas de circulación a unidades que funcionaban con el permiso vencido y seis carnés de motoristas, también vencidos.No portar licencia de conducir o hacerlo con esta vencida se sanciona con $11.43 y no portar los permisos de línea con una de $57.14. Otra falta sancionada fue no llevar visible el cuadro tarifario. Además de las esquelas, la inspectoría del VMT presenta un informe a la Dirección General de Transporte Terrestre para que aplique las sanciones administrativas a los empresarios.“Si el conductor no cuenta con carné para conducir transporte colectivo, a él se le impone una esquela, aparte de eso es una sanción para el dueño de las unidades o el transportista, que él estaría perdiendo su subsidio por no tener conductores acreditados para transportar a la ciudadanía”, dijo Max Castillo, inspector general del viceministerio.Agregó que es la dirección general la que determina de cuánto tiempo será la suspensión u otra sanción administrativa.“No ponen en regla, no pagan las esquelas y al final prefieren andar trabajando así. Irresponsabilidad, por supuesto, de los empresarios o concesionarios de transporte en tener conductores de ese tipo. En este caso, procede la Dirección General de Transporte y puede conllevarlo a perder la concesión de las unidades”, dijo.El operativo fue parte de una programación que tienen para todo el país y es el segundo que realizan en el año. El año pasado cerró con un promedio de 50 a 55 esquelas impuestas al día. Cabe destacar que ninguna unidad de transporte interdepartamental presentó irregularidades.