Motorista debe pagar $500 por muerte de pasajera de R-44

Lee también

Edward Alexis Romero Zaldívar, motorista de la ruta 44, debe pagar $50 quincenales hasta cumplir con los $500 que se comprometió a cancelar, ante el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador, por el homicidio culposo de Yessenia Jiménez, de 42 años.Ella murió el 3 de junio del año pasado, cuando viajaba en el microbús de la ruta 44, que conducía Romero Zaldívar. Según sostuvo la Fiscalía General de la República (FGR), debido a una maniobra imprudente del motorista, Jiménez no logró sostenerse y salió por la puerta trasera de la unidad del transporte colectivo, impactándose contra el suelo en la intersección entre el bulevar de Los Próceres y la avenida Manuel Enrique Araujo, en San Salvador.Uno de los hijos de la fallecida afirmó ayer, que en el momento un hombre desconocido llamó a su vivienda y avisó sobre el accidente. El familiar explicó que cuando sus parientes llegaron al lugar encontraron rastros de sangre y les notificaron que la víctima había sido trasladada al Hospital Rosales, en donde falleció posteriormente.El hijo de la víctima aseguró que como familia habían decidido no seguir con el proceso judicial y conciliar con el motorista, debido a que no les interesaba marcar un precedente en estos casos, sino evitar problemas con terceros. Además, reconoció la actitud del motorista de no abandonar el lugar. El dueño de la unidad se hizo cargo de los servicios funerarios, por los que pagó $1,400.El abogado defensor del motorista, Luis Alejandro Fuentes, confirmó que Romero Zaldívar continuará trabajando como motorista de unidades del transporte colectivo y negó que este tuviera antecedentes penales o infracciones pendientes con autoridades de tránsito. Fuentes afirmó, además que, según el relato de su defendido, en el evento hubo culpa tanto de la pasajera como del motorista de la unidad.“La imprudencia fue mutua. Muchas veces la gente está acostumbrada a bajarse en lugares adonde no son paradas oficiales. Cuando los motoristas no les paran, se enojan y tratan de bajarse. Hubo culpa por parte de las dos personas”, dijo el abogado.La representante de Fiscalía llegó a la audiencia ayer en la mañana, pero afirmó que no podía dar información precisa sobre el hecho, ya que conoció de este hace apenas diez días, debido a que el investigador que estaba a cargo del expediente fue trasladado a otra unidad fiscal.La fiscal asignada al caso únicamente confirmó que el requerimiento se basaba en el reporte policial y el testimonio de los familiares, y que no contaban con otro tipo de prueba testimonial debido a que “en estos casos nadie se quiere meter”.