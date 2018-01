Motorista y cobrador mueren luego de ser atacados por pandilleros en Ilopango

Un motorista de microbús y su cobrador fallecieron anoche luego de ser atacados por miembros de grupos de pandillas en el Bulevar Bosques de la Paz, en el pasaje N15 poniente, del municipio de Ilopango, departamento de San Salvador.

Según fuentes policiales, el microbús realizaba viajes dentro de dicha urbanización, cuando fue interceptado y atacado por varios pandilleros, quienes, luego del ataque, se dieron a la fuga. En el hecho falleció al instante el motorista, quien fue identificado como Melvin Edgardo Cartagena, de 34 años y quien tenía más de 20 años de residir en esa zona.

Foto: Francisco Alemán/LPG

Por su parte, el cobrador de la unidad de transporte, identificado como Eduardo Antonio Quinteros, de 30 años de edad, falleció horas después del ataque en el Hospital Nacional “Enfermera Angélica Vidal de Najarro”, al que fue trasladado para atender sus heridas.

Esa misma noche, se reportó otro homicidio en el túnel de la Colonia Linda Vista, Jurisdicción de San Marcos, departamento de San Salvador, específicamente en el kilómetro 12 ½ de la carretera a Comalapa.

En dicha locación fue localizado un cuerpo embolsado de un joven que no pudo ser identificado, ya que no portaba documentos personales. Las autoridades fiscales y policiales no dieron mayor información al respecto.

Foto: Francisco Alemán/LPG