Motoristas de bus y rastra lesionados en accidente

Dos personas resultaron lesionadas ayer a causa de un accidente de tránsito entre una rastra y un autobús en el kilómetro 107 de la carretera Panamericana, en el cantón El Semillero del municipio de San Buenaventura, en Usulután.La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que el accidente sucedió a las 5:40 de la mañana, cuando el conductor de la rastra que iba de oriente a poniente invadió el carril contrario e impactó al costado izquierdo del autobús de la ruta 323, que hace su recorrido desde Santiago de María a los municipios de Jucuapa (Usulután) y San Miguel.“Al parecer el conductor de la rastra se durmió y fue a chocar con el bus. Como iba en una pequeña cuesta, la rastra no iba tan rápido, por lo que pudo haber sido peor”, indicó un agente de la PNC.El oficial agregó que debido a que los pasajeros del autobús se dirigían a sus trabajos, tuvieron que abordar otra unidad del transporte colectivo, por lo que no se pudo confirmar si hubo lesionados leves.El conductor de la rastra es Isaías Romero, originario de Nejapa (San Salvador), quien fue llevado al Hospital Nacional de Nueva Guadalupe (San Miguel) debido a que tenía algunas lesiones graves. Mientras que el conductor el autobús fue identificado como José Sandoval, originario de Santiago de María, en Usulután, quien tenía lesiones en la cabeza pero no fue trasladado a un centro asistencial debido a que fue atendido en el lugar por miembros de socorro.El tránsito vehicular fue lento en la zona, pues la rastra y el bus abarcaban parte de uno de los dos carriles, pero agentes de la PNC ordenaban el paso.La zona es considerada por la policía como de alto riesgo en cuanto a accidentes de tránsito, ya que constantemente hay adelantamientos y se invade el carril contrario, a lo cual se agrega la excesiva velocidad.