Motoristas de la 42, en incertidumbre por sus puestos de trabajo

Los motoristas de las unidades de la ruta 42 confiscadas al empresario Catalino Miranda expresaron ayer su preocupación por no tener información clara sobre qué pasará con sus puestos de trabajo, ya que hasta hoy acumulan cuatro días sin laborar normalmente.

Los conductores aseguraron que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) les ha prometido un pago de $600 por trabajar un mes como guías en los recorridos de la ruta. Sin embargo, no han firmado un documento que garantice ese salario ni tienen claridad de quién se los pagará.

Desde el domingo, elementos de la Fuerza Armada han asumido el trabajo que antes era desempeñado por los motoristas de los microbuses y buses confiscados. El lunes se sumaron también policías y conductores contratados por el Gobierno, pero en el primer día hábil de la intervención estatal hubo desorden y confusión porque los nuevos choferes no conocían el recorrido de las rutas.

Para tratar de solventar la situación, el personal del Viceministerio de Transporte (VMT) y el MOP permitieron que algunos de los motoristas que ya laboraban para la ruta realizaran los viajes.

Sin embargo, antes del mediodía del lunes de nuevo les quitaron el control de los vehículos, lo que causó molestias entre los conductores, quienes consideraron que únicamente los habían utilizado para enseñar la ruta.

Por la tarde se movilizaron al MOP para pedir que los dejaran laborar y aunque ese día se mostraron optimistas por las pláticas sostenidas con el ministerio, ayer volvieron a expresar su descontento.

De acuerdo con los empleados, en el encuentro del lunes el MOP les ofreció un salario de $600 por trabajar durante un mes con ellos, como guías de los conductores nuevos. Sin embargo, señalaron que, hasta ayer, no habían firmado un contrato que garantice el pago.

"Al final solo dijeron que viniéramos de guía, que nos iban a dar $600, pero no nos hicieron firmar ningún contrato, solo ha sido de palabra", dijo un motorista que pidió anonimato. "Solo agarraron los papeles, tomaron foto y ya, y en eso no hay ningún costo de eso", agregó.

Aunque los trabajadores solicitaron que se les llevara ayer mismo el contrato, la cartera de Estado, según ellos, les dijo que se los entregará en el transcurso de la semana.

Sin embargo, la situación ha aumentado la incertidumbre por el futuro de sus empleos, porque incluso los que tienen licencia no pueden trabajar. Una conductora de la ruta 42, quien aseguró tener sus papeles en regla, relató que el lunes hizo tres recorridos por la mañana, pero antes de mediodía la bajaron del microbús. Por la noche fungió como guía y ayer nuevamente desempeñó ese trabajo con la promesa del pago. No obstante, explicó que al terminar uno de los recorridos habló con el personal del VMT para saber cómo se efectuaría el pago, dado que ayer no pudo prestar el servicio normalmente. "Me dijeron que iban a averiguar. Llamó él a alguien ahí, pero a saber (...). Yo le dije que me bajaron (del vehículo), solo tres viajes hice yo manejando. ‘Pues ahí no podemos hacer nada’, me dijeron", relató. "Y yo estoy viendo eso porque todos tenemos necesidad de trabajar. Al menos yo, soy mamá soltera, cada uno mantiene a su familia", agregó.

Los trabajadores tampoco tienen claro quién efectuará dichos pagos, puesto que la respuesta al consultar, fue que sería el Gobierno, sin mayores detalles. "Ahorita pedimos hablar con un encargado de ellos (sobre el pago). Nadie se hace cargo, dicen que no está", afirmó un trabajador del punto.

LA PRENSA GRÁFICA consultó sobre la situación a la unidad de comunicaciones del MOP, quienes dijeron que trasladarían la solicitud de este periódico, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Los motoristas y el personal de la ruta 42 también aseguraron que al menos 10 de las 293 unidades decomisadas a Miranda han sido dañadas por los conductores contratados por el Gobierno.

Hasta ayer por la mañana contabilizaban un bus y 7 microbuses arruinados, así como dos más fundidos. De acuerdo con los trabajadores del punto, el MOP ha designado a un mecánico para que revise las unidades, pero desconoce el funcionamiento de las coasters.

Mientras tanto ayer, en el punto de la 42 y 152, las largas filas de usuarios esperando transporte se volvieron a formar por la mañana, dijeron vendedores de los alrededores. No obstante, a las 8:30 de la mañana la calma volvió al punto y los pocos pasajeros que se encontraban en el lugar aseguraron que hubo mayor orden que el lunes.

"Yo creo que está bien, está bien organizado, me parece bien", dijo una usuaria que esperaba un microbús de ruta 42.

El titular del MOP, Romeo Rodríguez, dijo ayer en la entrevista matutina de Canal 21 que "realizaron diferentes ajustes", por lo ocurrido el pasado lunes, donde usuarios se mostraron disgustados por la falta de organización.