Motoristas de ruta 8 hacen paro por reclamos

Conductores de 13 unidades de la ruta 8, que hacen recorrido desde la colonia Santa María hasta La Carrillo, en la ciudad de San Miguel, están en paro de labores.

La medida la adoptaron luego de que los empresarios les informaron que deben realizar el recorrido en una hora y 10 minutos, por lo que los motoristas aseguran que ponen en riesgo la vida de los pasajeros, y solicitan un tiempo prudencial para realizar el recorrido con tranquilidad.

Además, denuncian que cuando no llegan a la meta a marcar a la hora acordada, son castigados. “Cuando nosotros no llegamos a la meta en una hora con 10 minutos, nos castigan haciendo líneas. Nos piden que hagamos hasta 5,000 líneas, en las que debemos escribir “Debo respetar la hora asignada”, y eso no es justo. Aparte de eso, al acortarnos tiempo para llegar a la meta, estamos poniendo en riesgo la vida de los pasajeros, ya que tenemos que andar bien rápido”, comentó Édgar González, motoristas de la ruta 8.

Además, denuncian que no tienen prestaciones de AFP, tampoco Seguro Social, y piden a los propietarios de los buses que les aumenten 2 % a su salario. Los empleados aseguran que no cesarán hasta conseguir lo que están pidiendo a los empresarios, ya que no tienen un trabajo fácil.

Carlos Amaya, empresario de las rutas 8, 3, 13 y 90, manifestó que estaba de acuerdo con los motoristas, ya que ponen en riesgo la vida de los pasajeros, por lo que aseguró que se reunirá con los demás empresarios para llegar a un acuerdo.

“Ellos (motoristas) tienen toda la razón, ya que acá hay algunos que ni segundo grado han hecho y los ponen a hacer líneas, y de paso, les piden buena letra”, dijo.