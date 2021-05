Mototaxistas de Pasaquina denuncias acoso

Mototaxistas del municipio de Pasaquina, en el departamento de La Unión, denunciaron que son víctimas de un supuesto acoso de la Policía de Tránsito y personal de la Fuerza Armada.

Los afectados aseguraron que la Policía les decomisa las unidades, dejando a la comunidad sin su medio transporte, ya que ellos hacen recorridos en zonas donde no hay otros vehículos que trasladen a los pobladores.

Sin embargo, reconocieron que no cuentan con los permisos del Viceministerio de Transporte para trabajar, pero que su servicio es de mucha utilidad para los residentes del municipio.

"Es verdad que no tenemos los permisos, pero esta es nuestra fuente de trabajo, me quitaron mi mototaxi, y hoy no tengo como mantener a mi familia, y así como yo hay muchos", manifestó José Cruz, uno de los transportistas.

Los mototaxistas pidieron a las autoridades de Tránsito que los apoyen con los trámites necesarios para obtener los permisos correspondientes y poder trabajar de forma legal. "Pedimos al Viceministerio de Transporte que nos ayude a recuperar las mototaxis y a sacar los documentos que nos exigen para poder circular", concluyó Cruz.