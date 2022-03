Mototaxistas suben $0.25 al pasaje

Mototaxistas del municipio de Chapeltique, San Miguel, confirmaron que a partir de esta semana han incrementado $0.25 centavos al precio del pasaje debido al alto costo de los combustibles.

Antes el tarifa mínima del pasaje era $0.50, pero ahora es de $0.75. Solamente se mantendrá el precio anterior para los estudiantes.

Según los mototaxistas, antes llenaban el tanque de las motos con $5 o $6, pero actualmente lo hacen $9. "Al final del día no salimos ganando nada, nos toca trabajar más para ver ganancias de $3 a $5 máximo", dijo un mototaxista que prefirió no ser identificado.

Agregaron, que la mayoría de ellos no son dueños de las mototaxis sino que las alquilan por $15 diarios.

"La gasolina ha aumentado en tres ocasiones en estos días por esto tuvimos que aumentarle al pasaje aunque sea unos centavos más", manifestó otro choferes.

Claudia Pérez, una usuaria de las mototaxis aseguró no estar de acuerdo con el incremento, pero que si no hay otra opción tiene que pagarlo.

"No estoy de acuerdo, pero eso es, quizás nos vamos a mover a pie nuevamente a algunos lugares, pero entiendo que si no le suben ellos no van a ganar nada" dijo.

Al respecto, policías de Chapeltique, expresaron que los mototaxistas no estaban autorizados para subir el precio del pasaje y que ya se encuentran realizando las investigaciones para sancionarlos.