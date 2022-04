Movimiento Auténtico Salvadoreño suma firmas

El Movimiento Auténtico Salvadoreño surgió en 2019 y ya se encuentra en la fase de recolección de firmas para convertirse en partido político.

Según Douglas Recinos, coordinador del movimiento, visualizaron un contexto político complejo previo a las elecciones presidenciales.

"Pero no lo pensamos tan complicado como está hasta este día. De hecho, se perdió todo el Estado de derecho y eso era algo que quizás no logramos ver", expresó Recinos.

MAS presentó la escritura de constitución el 1 de julio 2021, y en febrero 2022 les dieron los libros de firmas. Sin embargo, solicitarán al TSE una prórroga porque el estado de excepción ha impedido que algunos de sus miembros se sientan seguros en los territorios.

Recinos explicó que sus financistas son personas de la diáspora y que se consideran pluralistas y democráticos. En este momento no se definen ni de izquierda ni de derecha, pero tienen claro que no serían un partido afín al Gobierno de turno. Aún no hay certeza de si competirán en las elecciones 2024.