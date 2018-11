Movimiento DECIDE pide a Sonia Cortez que decline

Las organizaciones agrupadas en el Movimiento Defensa Ciudadana de la Democracia (DECIDE) exigieron a los diputados que la elección de magistrados a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia debe realizarse con base en los requisitos de idoneidad e independencia.

Además, los dirigentes de DECIDE también pidieron a Sonia Cortez de Madriz que dé muestras de visión de país y renuncie a su postulación al cargo, luego de que los partidos GANA y FMLN insistan en mantenerla en sus listas de postulantes.

"En la elección no debe haber temas partidarios. Lo que exigimos a los diputados es que se elija a las personas mejor capacitadas en esta elección que es fundamental para la justicia constitucional del país", aseguró Luis Membreño durante una conferencia brindada ayer.

En ese sentido, las organizaciones exigieron a los diputados apegarse a los baremos que han sido utilizados por diferentes entes externos, como Acción Ciudadana, la Iniciativa Social para la Democracia, en los que Aldo Cáder, Ivette Cardona, Carlos Sánchez y Álex Marroquín son los mejores evaluados.

"Esta elección es la más importante que le tocará hacer a la Asamblea Legislativa junto a la del fiscal general de la República y por esa razón creemos que igual que elegir a un diputado o funcionario corrupto es elegir a un magistrado que no es idóneo o que no tiene la capacidad para el cargo. Son nueve años de inseguridad jurídica que el país no puede tolerar", aseguró Jorge Daboub.

Los diputados suman ya 118 días de retraso en la elección de magistrados y será hasta el lunes que volverán a retomar el tema en la Asamblea Legislativa.