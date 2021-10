Movimiento de Docentes pide renuncia de ministra

Miembros del Movimiento de Docentes de El Salvador, conformado por docentes con plaza, interinos y desempleados, se concentraron ayer, en la Plaza Morazán de San Salvador, para protestar y exigir al Gobierno la renuncia inmediata de la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela.

Explicaron que los motivos principales que los llevan a exigir la renuncia de Hananía han sido las continuas acciones desde el ministerio, las que catalogaron como acciones ilegales y vulneraciones de sus derechos, además de ataques hacia el sector docente.

"Estamos acá para exigir la renuncia inmediata de la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, por no contar con las competencias que requiere un ministro de Educación", manifestó Jamileth Avelino, del movimiento.

"Ella nunca ha estado en una aula, no es maestra, ella no sabe cómo realmente nos desenvolvemos en las aulas", expresó Óscar Romero.

Al mismo tiempo hicieron el llamado al presidente Nayib Bukele a tomar en consideración la separación de la ministra, como responsable de evaluar el desempeño de cada funcionario que conforma su gabinete.

El movimiento, además, se pronunció en contra del decreto transitorio 69, aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 22 de junio, y en el cual se cambiaron algunas disposiciones para otorgar plazas a maestros. Pidieron su derogación debido a que entra en contradicción con la Ley de la Carrera Docente (LCD).

"Esto ha sido una burla al sector docente, porque han irrespetado la ley, se sacaron un decreto sacado de la manga de la camisa para seleccionarlos (a los docentes) poniendo un sinfín de condiciones. Irrespetar la ley quiere decir que esta gente lo volverá a hacer, ya tienen la llave con la mayoría en la Asamblea Legislativa para poder hacer modificaciones profundas a la carrera docente, prevemos en el futuro más ataques hacia la clase trabajadora", señaló Romero, docente con plaza.

Entre otras demandas presentadas por el movimiento se encuentran evaluaciones disfrazadas, no a la reforma de la Ley General de Educación y LCD, recortes al presupuesto de educación, igualdad de derechos y el respeto por la vida de los docentes muertos a causa del covid-19.

Los miembros mostraron su inconformidad con la condición de someter a prueba tras un año a aquellos docentes que logren plaza. Temen que esta sea una vía para establecer condiciones a docentes con plaza en el futuro. Solicitaron además que se vuelva a entregar la potestad al tribunal calificador para que pueda ejercer con total independencia su rol para la selección de personal docente.

"Es una injusticia, un atropello lo que han hecho. La ilegalidad de pasar por encima la Ley de Carrera de Docente y ya efectuando un proceso amañado en estas pruebas que se han realizado. No podemos quedarnos callados, tenemos que luchar. No estamos de acuerdo que docentes estén a prueba, después vendrán y nos van a querer imponer condiciones a todos. No estamos en contra de que se nos evalúe, pero no con la intención de que nos dañen nuestra estabilidad o condiciones para estar dentro del magisterio", dijo.

De no cumplirse sus peticiones, el movimiento de docentes de El Salvador no descartó tomar alternativas más drásticas como marchas en las calles o inclusive una huelga de maestros.