Movimiento de Trabajadores Despedidos condena "golpe parlamentario"

El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) condenó ayer el desmantelamiento de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la destitución del fiscal general Raúl Melara, calificando ambas acciones como un "golpe parlamentario", del que acusan al presidente Nayib Bukele y a los diputados de los partidos políticos Nuevas Ideas, GANA "y sus satélites" PDC y PCN.

Fueron destituidos de una manera "arbitraria e ilegal", anotó el Movimiento a través de un comunicado.

"Los funcionarios fueron removidos incumpliendo la normativa que establece las causales para su proceso de destitución, sin atender el debido proceso, y sin brindarles el derecho de audiencia y defensa consagrados en nuestra Constitución", reza el comunicado.

Dado que no está vigente el decreto legislativo que destituye a los magistrados, estos emitieron un fallo que declara inconstitucional su destitución, pero aún así presentaron sus renuncias días después, una decisión que, según el MTD, obedece a amenazas.

"Los magistrados, mediante la resolución 1-2021 declararon inconstitucional la decisión de su destitución, pero en los días posteriores se ha conocido sobre la "RENUNCIA" (sic) de la mayoría de los destituidos, en la que aducen razones familiares, cuando en realidad lo que prima son las amenazas en las redes sociales, la intimidación, la prepotencia y el uso excesivo de la fuerza policial en los lugares de habitación de dichos funcionarios", advierte el MTD en su escrito.

El Movimiento aclara, por otra parte, que no está defendiendo a ninguna persona en particular, sino que está exigiendo el respeto a las disposiciones establecidas en la Constitución de la República para destituir y nombrar magistrados.

Si bien el Art. 186 de la Constitución establece que los magistrados de la CSJ pueden ser destituidos por la Asamblea Legislativa, debe hacerlo por causas específicas previamente establecidas por la ley.

Además, los nuevos magistrados nombrados el mismo día de la destitución no estaban en la lista de candidatos elegibles a magistrados de la Corte Suprema, elaborada, por ley, por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

La última lista de candidatos a magistrados de la CSJ fue publicada por el CNJ en mayo de 2018, con 30 nombres, 15 elegidos por el mismo CNJ y 15 elegidos por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, pero ninguno de los cinco nombrados aparecen en esa lista.

"Los diputados, prosiguiendo con las arbitrariedades, nombraron a funcionarios que no provienen de la lista del Consejo Nacional de la Judicatura, no representan la pluralidad del pensamiento jurídico, no han comprobado su moralidad ni competencia notoria, según los parámetros de la jurisprudencia constitucional, por tanto, sus nombramientos son inválidos y es urgente impulsar acciones para inhabilitarles en el ejercicio de los cargos", reza el comunicado del MTD.