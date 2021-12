Movimiento de salud exige indemnización

Un total de 227 trabajadores de salud fallecieron de marzo de 2020 hasta la fecha según el Movimiento por la Salud Dr. Salvador Allende, quienes lamentan que el Estado no apoye a los familiares de los fallecidos.

Según los datos, 46 médicos especialistas perdieron la vida, 48 médicos generales y 43 del área de enfermería. Además, murieron en este periodo 38 de otras áreas de salud, 49 de servicios generales y administrativos, dos estudiantes de medicina y uno más por confirmar.

Laura Rivas, representante de este movimiento, explicó que las familias se sienten desamparados por el Estado porque a pesar de que el decreto 723 de la Ley Especial Transitoria para la Constitución del Fondo de Compensación Económica para Familiares del Personal de Salud establece una compensación económica de $30,000 por familia, hasta el momento siguen sin recibir "ni un centavo".

"Cuando exigimos esto (pago) nos dicen que no hay fondos, pero cómo es que para la Chivo Wallet y para construir una ciudad bitcóin, para un hospital veterinario sí tienen, pero para las familias de estas personas que entregaron su vida no lo tienen... no están cumpliendo la ley", dijo.

Además del cumplimiento de la compensación económica también piden la construcción de una plaza ecológica frente al Hospital Nacional Rosales como un reconocimiento al personal de salud que ofrendó su vida durante la pandemia.