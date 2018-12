Muchos halagos para organización del debate UES

Analistas políticos celebraron la realización del Primer Debate Presidencial organizado por la Universidad de El Salvador, el pasado domingo, y en el cual estuvieron presentes tres de los cuatro candidatos. El único ausente fue el aspirante por el partido GANA, Nayib Bukele, quien anticipadamente había dicho que no participaría debido a que no lo consideraba imparcial.

Kirio Waldo Salgado, Carlos Araujo, Luis Membreño y Eduardo Escobar manifestaron que se trató de un buen ejercicio en la búsqueda de la consolidación de la democracia, y que no perdió valor a pesar de la ausencia de uno de los candidatos.

Sobre los puntos altos, los analistas destacaron la organización del evento por la universidad, así como la rigurosidad que tuvo el moderador, Saúl Hernández, con los tiempos establecidos para cada bloque de preguntas.

"Fue un ejercicio democrático muy valioso, porque permitió ver a los candidatos bajo otro contexto, no el ambiente controlado donde cada uno dice lo que quiere como lo quiere, sino que eran preguntas y contrapreguntas que podía dejar en cualquier momento el candidato", aseguró Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.

Sobre el formato, Araujo señaló que un debate no es una mesa de pleitos y quizá por esa razón Bukele no se hizo presente, "porque no se sintió preparado para este tipo de eventos, que él dijo que sería una emboscada, una trampa, y todo eso, pero si tú viste el formato, no permitía nada de eso".

Por su parte, Membreño encontró algunos detalles para mejorar en el formato del encuentro. "Creo que debió haber una introducción en la que los candidatos pudieran hacer una presentación de sus propuestas, y pudo extenderse un poco más el tiempo al final", comentó.

Sobre los candidatos, Membreño exaltó la experiencia que demostró Martínez "en el sentido del conocimiento del Gobierno"; al tiempo dijo que Carlos Calleja mejoró su forma verbal de expresión y eso fue lo más positivo".

De Alvarado, Membreño opinó que sus puntos a favor los encontró en el "tema de valores y principios, y en su preocupación por la gente, la cual le permitió subsanar el no haber dado propuestas de gobierno específicas".

Entre tanto, Kirio Waldo Salgado manifestó que los dos que sacaron máximo provecho al debate fueron Hugo Martínez (FMLN) y Carlos Calleja (Alianza por un Nuevo País) al presentar "un bosquejo de un plan de gobierno que ya tienen".