Muere acusado de asesinar a dos militantes del FMLN | ¿Qué pasará ahora con el proceso judicial en su contra?

Después de pasar 25 días ingresado en el hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el agente Diego Alvarado murió ayer a causa de las heridas provocadas por dos impactos de bala en su abdomen y las cuales había recibido el mismo día que él y otros dos empleados del Ministerio de Salud atacaron una caravana de militantes del FMLN y dejaron dos muertos.

Alvarado era miembro de la división de Protección a Personalidades Importantes (PPI) de la Policía Nacional Civil (PNC) y estaba asignado a la seguridad del ministro de Salud, Francisco Alabi. Él era uno de los tres acusados del ataque sucedido la noche del 31 de enero. Los otros dos son Héctor Castaneda, motorista del MINSAL, y Roberto Carlos Coto, vigilante de la misma institución. Ambos guardan prisión preventiva.

Aproximadamente a la 1:30 de la madrugada reportaron el fallecimiento del agente PPI, luego de que tuvo complicaciones en sus heridas y tras ser intervenido quirúrgicamente varias veces.

Horas después, el cuerpo de Alvarado fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) para realizarle la autopsia y determinar el motivo de su muerte. A las 2:00 de la tarde, el cadáver fue entregado a sus familiares, pero la causa de la muerte aún no está determinada.

SOSPECHAS

"Ese PPI no está muerto, lo desaparecieron! ¿Así pretenden resolver el caso del ataque a los militantes de un partido? ¿Y el Fiscal? Bien, gracias". Ese fue el tuit que publicó el candidato a diputado por San Salvador por el partido VAMOS, Roberto Ocampo, respecto a la muerte de Alvarado y no fue el único que denunció la falta de transparencia en este caso..

La abogada penalista Marcela Galeas, también cuestionó al respecto.

"Francamente me causa sospecha que haya fallecido sin esclarecerse varias circunstancias. La primera es la forma en que fue herido, ya que por lo que conocemos de parte de FGR y las diligencias iniciales no hubo un enfrentamiento y el vehículo no presentaba perforaciones de bala", dijo la jurista.

Agregó que no se conocía con certeza el estado de salud en el que se encontraba el acusado: "existen muchas lagunas en la investigación y preguntas".

Hasta el momento, las autoridades policiales no han brindado información oficial y su postura sobre el fallecimiento de Alvarado. Sin embargo, el dirigente del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), Marvin Reyes, hizo una serie de señalamientos contra las autoridades policiales.

"Con la muerte del PPI, quien según autoridades del Seguro Social falleció por complicaciones de las heridas sufridas por los disparos de arma de fuego, quedan muchas incógnitas. Primero, quién le disparó y bajo que condiciones", fue el cuestionamiento hecho por Reyes.

Señaló que nunca se estableció la trayectoria que tenían las balas en su cuerpo y agregó que no entiende la postura de la Policía Nacional Civil (PNC) sobre el esclarecimiento de "manera contundente este caso".

Reyes lamentó también que el caso se haya politizado cuando en un inicio manejaron al interior de la institución policial que fue un caso de intolerancia. "A la tumba se lleva muchas respuestas que debió haber dado el compañero. Deja una situación inestable porque los que fueron detenidos, el motorista y el vigilante privado, no se sabe que es lo que han aportado a la investigación", concluyó.