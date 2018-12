Muere al caer de su motocicleta

Édgar Adalberto Maravilla Mejía, de 26 años, murió ayer a las 5:30 de la mañana cuando se conducía en su motocicleta placas M-194-598 por la carretera Panamericana, en el kilómetro 141, a la altura del desvío de Febles, municipio de Quelepa, San Miguel, informó el Departamento de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC).

La fuente detalló que Maravilla Mejía salió a las 5 de la mañana de su vivienda, ubicada en el cantón El Jobo, municipio de Moncagua, hacia la ciudad de San Miguel, donde trabajaba.

Agregó que se sospecha que el joven se quedó dormido, invadió el carril y se cayó de la motocicleta. Minutos después el conductor del microbús placas N-17-942, asignado al Misterio de Hacienda, se percató el cadáver estaba en el suelo y llamó al Sistema de Emergencias 911 para informar.

"El microbús no tuvo nada que ver, ya que realizamos la inspección y la motocicleta no está golpeada, y el microbús no tiene rastros de sangre", detalló la fuente policial.

El vehículo nacional iba con empleados de Hacienda hacia San Salvador. El conductor se quedó en la escena hasta que el Instituto de Medicina Legal realizó el levantamiento del cadáver.