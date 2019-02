Muere atropellado tras caer de pick up

Un hombre falleció en un accidente de tránsito ocurrido ayer a las 5:30 de la mañana en el kilómetro 38 de la carretera Panamericana, en la jurisdicción de San Rafael Cedros, en Cuscatlán. La víctima fue identificada como José Fermín Arce Arenívar, de 57 años de edad.

De acuerdo con la información de la Policía Nacional Civil (PNC), el conductor de un automóvil impactó la parte trasera del pick up en el que viajaba Arce, lo que provocó que saliera literalmente volando y otro auto lo atropellara.

"En el accidente estuvieron involucrados tres vehículos. El hoy occiso iba en el pick up cuando el conductor del automóvil por venir distraído, o no sabemos haciendo qué, le pegó atrás al pick up, del impacto el señor se cayó, pero otro carro que iba pasando lo atropelló", relató una fuente de la Sección de Tránsito de la PNC en Cuscatlán.

El conductor que arrolló a Arce se dio a la fuga, mientras que el conductor del vehículo que chocó contra el pick up, identificado como Dennis Omar López, se quedó en la escena, ya que el automóvil resultó con daños considerables.

"El conductor no respetó la distancia reglamentaria, incluso se cree ni cuenta se dio de que tenía carro adelante. El impacto hubiera sido leve si él hubiera viajado a velocidad adecuada, pero se pudo constatar que fue fuerte el golpe (por los daños que tenía)", agregó la fuente.

El percance generó tráfico lento en la carretera desde las 5:30 de la mañana, el cual se prolongó por más de tres hasta la llegada de las autoridades a realizar el reconocimiento del cadáver.

Asimismo, unos 800 metros antes del accidente en el que falleció Arce, el conductor de un camión pequeño volcó luego de que frenó bruscamente al percatarse de los conos de precaución que habían colocado los agentes de tránsito que custodiaban la escena.

Se presume que el motorista se desplazaba por la zona a excesiva velocidad. La Policía de Tránsito no reportó lesionados y tampoco brindó más detalles de este accidente que solamente ocasionó daños materiales.

"La distracción al manejar, ya sea por ir chateando, hablando por teléfono o a veces ingiriendo bebidas, sumado a la excesiva velocidad, siguen aumentando las estadísticas negativas en la accidentabilidad. Los conductores no quiere entender", manifestó una fuente de la Policía de Tránsito de Cuscatlán.