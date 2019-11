Muere bombero en accidente de tránsito en Usulután

El bombero, José Juan Ferrufino Reyes, murió ayer aproximadamente a las tres de la madrugada en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 121 de la carretera El Litoral, jurisdicción de Concepción Batres, en Usulután, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Ferrufino Reyes trabajaba como motorista de la unidad de emergencia de la estación de Bomberos de Usulután y murió al instante al sufrir golpes en distintas partes del cuerpo, sobre todo en la cabeza.

El hecho ocurrió cuando conducía un vehículo tipo sedán y fue impactado en la parte trasera por un pick up P 374 349, el cual -al parecer- venía a excesiva velocidad y la Policía sospecha que su motorista iba en estado de ebriedad. Hasta ayer por la tarde, las autoridades policiales no habían dado detalles del conductor del pick up, ni de su paradero.

Junto al bombero iban dos hombres, que resultaron gravemente lesionados y trasladados a un centro asistencial.

Impacto atrás

"El accidente fue por alcance y tuvo su recorrido el vehículo de varios metros hasta que se fue a impactar a un poste del tendido eléctrico y el carro quedó en unos cultivos. Venían en dirección de oriente a poniente", indicó un oficial de la PNC.

El vehículo del bombero que completamente calcinado debido a que problemas eléctricos provocaron que se incendiara después del impacto. El bombero y los otros dos hombres del impacto fueron a caer a un costado de la carretera.

Ferrufino además de laborar en Bomberos, hacia tareas extras. "Al momento del accidente andaba trayendo a sus trabajadores", expresó Milton Gómez, jefe de bomberos de Usulután.

Sus compañeros de trabajo, pidieron a los familiares del bombero tener su ataúd ayer por espacio de dos horas en la estación para rendirle homenaje.

"A cualquiera hora que se le pedía trabajar estaba dispuesto a hacerlo", recordó Gómez.