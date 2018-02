Muere copiloto de pick up que chocó contra rastra estacionada en Usulután

Un hombre identificado como Carlos Antonio López, de 37 años, murió esta madrugada en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 91 de la carretera Panamericana, en la jurisdicción del municipio de Estanzuelas, en el departamento de Usulután.

López iba como copiloto en un pick up, cuyo conductor no se percató de la rastra estacionada en la carretera y chocó con la parte trasera de la misma. El conductor del pick up y otro pasajero que iba en la parte de atrás resultaron ilesos.

Según dijeron fuentes policiales, la rastra presentó desperfectos mecánicos y se quedó varado en la vía cerca de las 4:50 a.m. El conductor colocó un cono pero este no fue visible para el conductor del pick up.

En un hecho diferente, un accidente de tránsito se registró anoche en la 87 avenida norte y el Paseo General Escalón de San Salvador.

Foto LPG/Francisco Alemán

El accidente ocurrió entre una camioneta placas P318-207 conducida por Ana Yanez, de 44 años, y un carro tipo sedán, placas P92-879, conducido por Jorge Jiménez, de 53 años de edad.

Foto LPG/Francisco Alemán

Según explicó un agente de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), la camioneta impactó al sedán cuando circulaba sobre el Paseo General Escalón en sentido de oriente a poniente. Esto provocó que el sedán, que se desplazaba sobre la 87 avenida norte se estrellara contra la acera.

Foto LPG/Francisco Alemán