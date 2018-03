Muere el general y expresidente Carlos Humberto Romero

Lee también

El general y expresidente de la república que gobernó bajo la bandera del Partido de Conciliación Nacional (PCN), Carlos Humberto Romero Mena, falleció el 27 de febrero por complicaciones de salud, a escasos dos días de cumplir 93 años.El coronel y diputado del PCN Antonio Almendáriz confirmó la muerte del último militar presidente y dijo que como partido estaban haciendo contacto con la familia para rendir un reconocimiento, tal como se hace con quienes militaron en los partidos.También se refirió al desempeño y a la carrera política del expresidente salvadoreño. “Como militar, mi general Romero fue uno de los mejores ministros de la Defensa que conocí durante mi vida militar; legados: personas que no solamente exigían, sino que daban el ejemplo, y nosotros sabemos que el jefe que no prédica con el ejemplo carece de la autoridad moral para exigir a sus subalternos”, expresó.Otras fuentes del PCN informaron ayer que los restos del expresidente serán velados este miércoles en Capillas Memoriales.Romero asumió la Presidencia de El Salvador el 1.º de julio de 1977, bajo denuncias de grupos de izquierda de la Unión Nacional Opositora (UNO) por haber hecho fraude electoral, lo cual dio paso para que declarara estado de sitio durante 30 días.Es recordado y señalado por la izquierda salvadoreña de cometer la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975, en la 25.ª avenida norte de San Salvador, y de la desaparición de otros estudiantes mientras era ministro de la Defensa y Seguridad Pública en el gabinete del también pecenista coronel Arturo Armando Molina, expresidente de la república.Los estudiantes protestaron para exigir respecto al Gobierno de sus derechos humanos a raíz de que el 25 de julio del mismo año el Centro Universitario de Occidente sufrió represión por parte de los cuerpos de seguridad de la Guardia Nacional, Policía de Hacienda y Policía Nacional.Finalmente, el expresidente Romero, quien gobernó entre el 1.º de julio de 1977 y el 15 de octubre de 1979, fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por militares jóvenes de la Fuerza Armada.Cuando tenía 81 años, en una entrevista a LA PRENSA GRÁFICA dijo que Estados Unidos apadrinó el golpe porque en agosto de 1979 vino el secretario de Estado Adjunto para Asuntos Latinoamericanos, Viron Vaky, y le dijo que Carter decía que tenía que acortar el período. Además, reveló que habló con Álvaro Magaña, Leandro Echeverría y Fidel Chávez Mena para que fueran posibles candidatos, ya que pensaba en un sucesor civil.Tras el golpe militar, contó que salió en un avión que envió el presidente de Guatemala Romeo Lucas García. Luego regresó a El Salvador y se mantuvo viviendo en la colonia Escalón, en San Salvador.Para el coronel Almendáriz, Romero fue depuesto por el golpe militar por “las circunstancias” de la época difícil de presiones nacionales e internacionales, y “no por la culpa de él”.Sostuvo que si militares hubieran seguido gobernando el país “no estaríamos viviendo como estamos viviendo ahorita”, porque desde que el Partido de Conciliación Nacional dejó el poder “ya no hubo más presas hidroeléctricas, más geotérmicas, no hubo actualización hasta ahora de los puertos. Al aeropuerto, hasta el momento, no se le ha hecho nada. Está tal como lo dejó. El costo de la energía eléctrica, la delincuencia, todo eso no existía. ¿Qué habría pasado? No estaríamos como estamos”, consideró el diputado.