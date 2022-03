Muere el pionero de la televisión salvadoreña, don Boris Eserski

Don Boris Eserski Gómez falleció a los 94 años dejando una huella invaluable y de profunda tristeza en El Salvador.



Nacido el 22 de mayo de 1928, en Sonsonate en el seno de la familia formada por doña Graciela Gómez de Eserski y don Carlos Eserski, realizó sus estudios de primeria en el Colegio García Flamenco y luego en De la Salle Oakland, Canadá y al regresar, con tan solo 23 años de edad inició con la idea de fundar diferentes empresas, destacando desde siempre su habilidad visionaria y atracción por todo lo referente a las comunicaciones, inclinándose en la televisión y la radio.



Don Boris, siempre fue un hombre de familia, casado con doña Ana María Álvarez de Eserski, amoroso y dedicado padre y abuelo, además de un hombre comprometido con el desarrollo tecnológico del país y de compromisos en pro de la modernización de las comunicaciones.



Su trayectoria y sus reconocimientos son incalculables, pues a lo largo de su trayectoria empresarial fue reconocido por diversas instituciones y empresas. Como dirigente empresarial, don Boris, contribuyó a l fundación de diversas organizaciones entre las que destacan ASDER, la Asociación de Medios Publicitarios, AMPS; mientras AIR (Asociación Internacional de Radiodifusores) lo nombró Presidente Honorario.



Su entrega, no solo profesional y empresarial, sino también familiar fue motivo suficiente para servir de ejemplo para muchas entidades religiosas, sociales y culturales. En 2013, cuando le fue entregado un reconocimiento por sus valores familiares, expresó que la felicidad se encuentra en la familia.



"Soy yo el que tengo que hablar de mi familia, gracias por ser tan buenos conmigo, por trabajar y ser mejores personas. Saben que los amo y junto a mi esposa, les debemos todo lo que hemos construido. Quiero compartirles, que uno de los sueños más grandes de mi vida fue lograr una familia unida, sensible ante la carencia del prójimo y comprometida con el desarrollo de nuestro hermoso país. Gracias a Dios, todos los días al despertar y volver la mirada a los míos, me doy cuenta que mejor no pudieron ser las cosas. Muchos se me han acercado, para decirme que ustedes mi familia son el reflejo fiel de mi trabajo, pero yo no creo eso, ustedes son mucho más de lo que yo pensé, así que todavía les quedo debiendo", manifestó con voz entrecortada, durante su discurso en el acto de entrega de su reconocimiento por parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días, en 2013.







Su legado



Don Boris se convirtió en un pionero en la rama empresarial en el país, además de ser un impulsador de las telecomunicaciones desde mediados del siglo pasado, cuando en 1950 fundó la YSEB, "La Voz de Latinoamérica", junto a Guillermo Pinto y Toño Alfaro. En la que se transmitió, por primera vez una radionovela: "El Derecho de Nacer", adquirida en Cuba por el visionario empresario.



En 1951, en casa de Rafael Eguizábal vio en la esquina de la sala un aparato que cuando lo encendieron comenzó a transmitir sonidos e imágenes, esa fue su primer contacto con la televisión. Cinco años después, en 1956 vio en Guatemala cómo desde un barco con un transmisor pequeño hacían funcionar un televisor ubicado en el parque. Esas dos experiencias fueron las que lo motivaron a traer esa experiencia al territorio nacional. Compró un transmisor usado y con una antena nació canal 6 VHF de San Salvador.



Más tarde, en 1961, creó el Circuito YSR. El 30 de noviembre de 1965, Eserski encabeza el grupo de empresarios que fundan el canal 2 VHF de San Salvador. Un año después, en julio de 1966, firma un acuerdo para operar el canal 4. En noviembre de 1985, decide unir a los canales 2, 4 y 6 en un solo consorcio para facilitar su administración, que sería llamado Telecorporación Salvadoreña, TCS, de la cual don Boris es el presidente.



Pero, la visión de don Boris de ampliar aún más las opciones televisivas en el país no había cesado. Fue así que en 2003, TCS lanza el canal VTV (conocido ahora como TCS+). Tanta fue la influencia de don Boris que en 2011, Emilio Azcárraga, presidente & CEO de Grupo Televisa, le rindió tributo, calificándolo como un ejemplo a seguir por todos los teledifusores de la región.



Hablar y escribir sobre la trayectoria de don Boris, es uno de los mayores retos, pues tanta fue su entrega al país que los espacios y las palabras se quedan cortas y faltantes de agradecimiento. Descanse en paz, don Boris Eserski.

