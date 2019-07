Muere empleado municipal al chocar su carro contra camión

David Salvador Parada Reyes, de 33 años, quien era empleado de la Alcaldía de Santa Rosa de Lima, en La Unión, falleció luego de que el vehículo en que se conducía chocó frontalmente contra un camión que circulaba en la carretera Ruta Militar, frente al parque El Obelisco de esa ciudad. El accidente de tránsito ocurrió el viernes, alrededor de las 11:30 de la noche, en la entrada al municipio.

Versiones policiales indican que Parada Reyes viajaba en el automóvil sedán placas P-863-341 cuando invadió el carril y se estrelló contra el camión placas C-82-129, que circulaba en sentido contrario.

A causa del fuerte impacto, el empleado municipal quedó atrapado entre los hierros retorcidos de su vehículo, por lo fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de La Unión con equipo especializado.

"Para rescatar el cadáver utilizamos equipo hidráulico, luego se lo entregamos a las autoridades de la Fiscalía y Medicina Legal, para que realizaran los debidos reportes, y que ellos a su vez le entregaran el cuerpo a los familiares de la víctima", indicó Érick Herrera Peña, bombero encargado del grupo que realizó los trabajos de rescate.

El socorrista agregó que el conductor del vehículo de carga se mantuvo en el lugar del accidente hasta que llegaron las autoridades policiales para realizar la inspección, la cual tardó varias horas.

Al final de las investigaciones, la Policía determinó que el percance ocurrió debido a la imprudencia de Parada Reyes, quien aparentemente manejaba en estado de ebriedad y además a excesiva velocidad; sin embargo, esta versión no fue confirmada.

Otro motociclista murió el viernes por la noche al chocar contra una grúa en el kilómetro 27 de la carretera que conduce a Santa Ana, en las cercanías del cantón La Arenera, en Lourdes, Colón, La Libertad.

El fallecido fue identificado como Héctor Eulalio Martínez, de 38 años. Según las autoridades, el hecho ocurrió cuando la grúa intentaba incorporarse al desvío del cantón La Arenera en el carril que viene de Santa Ana-Salvador.

No se brindaron más detalles sobre las causas del accidente ni las circunstancias.

En tanto, en el barrio San Juan de Dios, de San Vicente, dos mujeres resultaron lesionadas luego de un accidente entre dos vehículos ocurrido el viernes aproximadamente a las 9 de la noche en la 6.ª calle poniente y 1ª. avenida sur.

Las autoridades las identificaron como Marlene Yanira Aguilar Flores, de 51 años; y Sandra Elizabeth Arévalo Merino, de 46 años, quienes fueron trasladadas al Hospital Nacional Santa Gertrudis y su estado de salud era estable.

El percance ocurrió cuando Luis Enrique Rodríguez Canesa, de 26 años, conductor del automóvil en el que viajaban ambas colisionó contra otro vehículo y volcó.

Rodríguez, residente en el barrio San Francisco de esta ciudad, fue detenido por el delito de lesiones culposas en perjuicio de Aguilar y Arévalo, ya que no portaba licencia de conducir, informaron fuentes de la Policía de Tránsito, quienes agregaron que la inexperiencia al conducir fue la causa del accidente, aunque no descartaron que el hombre también manejara a velocidad no adecuada.

De acuerdo con el informe "Estado de la Seguridad Vial en la Región de las Américas 2019", presentado la semana pasada por la Organización Mundial/Panamericana de la Salud (OMS/OPS), El Salvador ocupa el séptimo lugar de los países de la región en el que hay más muertes por siniestralidad vial.