Muere hombre que fue atacado frente a su negocio en Usulután

Jaime Adalberto Escobar, de 26 años, fue atacado a balazos ayer, aproximadamente a las 6 de la tarde, afuera de su negocio ubicado en la 6a. calle Oriente de la ciudad de Usulután, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Un oficial de la PNC manifestó que Escobar fue trasladado en una patrulla policial hacia el hospital San Pedro de Usulután, pero murió cuando era atendido por los médicos.

La fuente policial dijo que el hombre tenía una lesión en el abdomen, producida al parecer con arma de fuego calibre 22 milímetros.

La PNC señaló que en el lugar donde fue atacado a balazos hay una venta de granos básicos y en ese mismo lugar residía.

Según registros policiales, el hombre no tenía antecedentes penales y no hay mayores pistas de los atacantes, ya que las personas del sector dijeron no haber visto nada, a pesar que al momento del ataque aún había presencia de personas en la zona.