Muere leona del Zoológico Nacional de El Salvador y las autoridades no han informado

En septiembre pasado, un video en el que se veía a los dos únicos ejemplares de león que había en el Zoológico Nacional de El Salvador rasgando una puerta de forma desesperada se hizo viral.

Hoy, La Prensa Gráfica visitó el resguardo animal y se encontró con la noticia de que la leona ha muerto. Las autoridedes no han informado del deceso, pero personas que trabajan en el lugar dicen que el ejemplar felino murió "hace como 22 días".

"Murió hace como 22 días, dicen que tenía un tumor", dijo una fuente. Las fuentes explican que el león ha estado triste, que luego de la muerte de la hembra se escondía detrás de un árbol.

"Hoy ya se deja ver, pero días atrás se escondía", agregó otra fuente. El león pasa la mayor parte del tiempo echado. Solo se levanta algunos minutos, pero no camina por el recinto como antes.

Foto: LPG/ Jorge Carbajal

Sobre el vídeo que en el pasado se hizo viral, La Prensa Gráfica visitó el zoológico y luego de hablar con algunos trabajadores conoció que los dos animales rasgaban la puerta para poder entrar a ingerir la única comida del día, para luego ir a dormir.

Las autoridades del zoológico también dieron en esa ocasión su versión, e incluso dijeron que el león se llamaba "Leo" y la hembra respondía al nombre de "Clarita".

Foto: LPG/ Jorge Carbajal

En el pasado el Zoológico Nacional de El Salvador tuvo hasta 12 leones, hoy solo queda un macho. La hembra ha muerto.

"No sabía que había muerto, no he visto nada en Facebook ", dijo Sofía Escobar, una madre de familia que llegó junto a sus dos hijos.

El zoológico tiene hoy pocas especies y los animales lucen enfermos, entre ellos la llama. El área de aves luce solitario, solo hay algunas loras y unas gallinas güineas.