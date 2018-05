Muere niña de dos años tras ser atropellada en San Miguel

Una niña de dos años murió esta mañana, luego de ser arrollada por un vehículo, cuando caminaba junto con su madre por un pasaje de la colonia Ciudad Pacífica de San Miguel.

Según fuentes policiales, la pequeña y su mamá habían estado jugando en el parque de la comunidad, y al momento en que se atravesaban por la senda Democracia fueron embestidas por un vehículo que circulaba por la misma calle.

"Fue un accidente, porque cuando la señora y la niña se atravesaron, el señor que iba manejando quiso frenar y en lugar de eso presionó el acelerador y las arrolló" dijo un agente policial que llegó a inspeccionar el lugar donde ocurrió el accidente de tránsito.

Luego del percance, madre e hija fueron trasladadas al Hospital Nacional San Juan de Dios, a las 9:18 de la mañana. Al llegar a la sala de emergencias, la niña fue atendida de inmediato, por un equipo médico que le aplicaron los protocolos médicos para salvar su vida.

Alcides Méndez, jefe de la unidad de Emergencias del Hospital San Juan de Dios, explicó que la pequeña llegó con traumatismo cráneo encefálico severo, mientras que la madre solo presentó laceraciones en ambas piernas, producto del atropellamiento.

"Cuando la trajeron acá, la pacientita venía prácticamente fallecida. No tenía pulso, no tenía respoiración, las pupilas estaban dilatadas y cianótica. Pero a pesar de eso, se le aplicaron las maniobras de resucitación que son comunes en el manejo de paro cardiorespiratorio y se pusieron los medicamentos, pero no pudo ser revertido el caso y se le dio por fallecida" dijo Méndez.

Luego del incidente el conductor del vehículo que atropelló a la niña y a su madre, fue retenido por agentes de la Unidad de Tránsito Terrestre, mientras se investigaba el caso.

Sin embargo, debido a la ley FONAT, este tipo de casos son ex carcelables, mientras se sigue el debido proceso judicial.