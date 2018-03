Muere niña tras choque de pick up en San Miguel

Lee también

Maritza Esmeralda Cortez Amaya, de 12 años, murió ayer por la mañana luego de sufrir un accidente de tránsito junto a otros familiares y amigos en el cantón El Papalón, en el tramo de la carretera Panamericana que lleva de San Miguel a La Unión, aproximadamente a 100 metros del desvío que conduce al municipio de Uluazapa, informó la Policía Nacional Civil (PNC).El hecho ocurrió, según la PNC, aproximadamente a las 10 de la mañana cuando la menor viajaba en el pick up placas P-324-283 rumbo a un balneario ubicado a pocos kilómetros de donde ocurrió el accidente. Cortez Amaya se dirigía a disfrutar con su familia y amigos del inicio de año y fueron impactados por un carro tipo sedán. Todos eran originarios de la colonia Ciudad Pacífica de San Miguel.Un agente de tránsito terrestre de la PNC encargado de la inspección indicó que el accidente se originó por la imprudencia del conductor del vehículo tipo sedán placas P-723-531 quien por adelantar a otro automóvil invadió el carril contrario.“El automóvil (sedán) que circulaba de oriente a poniente a una velocidad inadecuada venía iniciando la maniobra de adelantamiento, por lo que con la parte delantera de su vehículo impactó con la del pick up que venía de poniente a oriente donde iban aproximadamente 15 personas, esto ocasionó que el pick up volcara, la menor falleció”, indicó el agente.Los lesionados fueron trasladados en dos patrullas policiales hasta el Hospital Nacional San Juan de Dios. Cuando la niña fue revisada por los médicos determinaron que ya había fallecido a causa de los fuertes golpes, sobre todo en la cabeza.Hasta ayer al mediodía, la policía tenía el reporte de nueve personas lesionadas, entre las edades de cinco y 54 años; sin embargo, había otras pendientes de identificar por lo que el número era al menos de 13 personas.Algunos de los lesionados tuvieron que ser intervenidos debido a la gravedad de las lesiones.El conductor del vehículo responsable del accidente, quien no resultó lesionado, permaneció en el lugar, por lo que no será enviado a la cárcel según la ley del Fondo de Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT), indicó la PNC.Para el Sistema Nacional de Protección Civil el tema de los accidentes de tránsito es algo que sigue siendo una de las preocupaciones principales.“Nos llena de satisfacción decir que el dispositivo del Plan Belén sí funciona, sí hemos tenido éxito en varios aspectos; pero esto de las tragedias: hablar de 30 personas fallecidas tampoco hay posibilidad de decir que son datos positivos, porque estos son datos de una semana. Algo estamos haciendo mal cada uno de nosotros y tenemos que decidir cambiar”, dijo el director de Protección Civil, Jorge Meléndez, en el informe que brindó ayer el sistema tras las emergencias atendidas.Desde las 8 de la noche del 23 de diciembre hasta las 6 de la mañana del 1.º de enero, Protección Civil ha registrado 29 personas fallecidas en accidentes de tránsito –el otro fallecido fue fuera del dispositivo del Plan Belén–, por lo que los fallecidos en accidentes automovilísticos forman parte de los tres rubros dentro del plan que han incrementado (los otros son lesionados en accidentes e incendios).“Es lamentable ver estos cuadros que se están repitiendo en periodo vacacional, en los cuales deberíamos estar felices, tranquilos y en paz, pero la cantidad de accidentes que estamos reportando es bastante lamentable. Van 525 accidentes de tránsito, significa 50 accidentes más que el año pasado ya que eran 475”, detalló la subinspectora de la PNC Karla Hernández.Hasta ayer por la mañana habían sido detenidas 50 personas por conducción peligrosa, es decir, se les detectó estado de ebriedad arriba de los 100 miligramos por decilitros de alcohol en sangre. El año pasado en la misma fecha fueron 45; solamente el sábado 31 de diciembre fueron detenidas tres personas por ser consideradas conductores peligrosos.Del total de fallecidos que registra Protección Civil (30), 29 han sido en accidentes de tránsito, de los cuales, detalló la PNC, la mayor parte ocurrió el 24, 26 y 31 de diciembre.Ayer a las 7 de la mañana, a la altura del monumento al Hermano Lejano falleció Carlos Alfredo Crespín, de 35 años, quien se conducía en una motocicleta. Según la PNC, Crespín había estado departiendo con su familia y amigos, pero se quedó dormido al conducir en total estado de ebriedad. Deja en la orfandad a cuatro niños.Este día a las 6 de la tarde finaliza el Plan Belén. La subinspectora Hernández recalcó: “Vamos a estar incrementando los controles vehiculares en las entradas de los principales balnearios, playas, turicentros, en el interior del país, en carreteras”.