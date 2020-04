Muere otra persona en cuarentena bajo custodia del Gobierno salvadoreño, que no revela total de muertes de aislados: fue "paro respiratorio" revelan, tras presión de familia

Óscar Antonio Méndez Beltrán murió el miércoles aproximadamente en horas del mediodía en la habitación de un hotel en Santa Elena (Antiguo Cuscatlán), donde el Gobierno lo mantenía en cuarentena por haber ingresado proveniente de Panamá, el 13 de marzo pasado, informó este jueves Dina de Méndez, su esposa.

Ella cuenta que cuando su esposo arribó a El Salvador, en Panamá solamente se había registrado un caso de COVID-19 y lo llevaron hacia el centro de contención habilitado en la Villa Olímpica en Ayutuxtepeque (San Salvador), mezclado con personas que llegaron de otros países.

Relata que Méndez no padecía de ninguna enfermedad, "ni presión arterial alta, ni del corazón" y que está segura porque en diciembre se hizo un chequeo en el que todo salió bien.

Dina cuenta que su esposo comenzó a presentar fiebres y dolores de cabeza mientras se encontraba en la Villa Olímpica y en unos exámenes que le practicaron resultó con infección urinaria, por lo que le prescribieron Trimetroprin y acetaminofén. Como trabaja en la industria farmacéutica, pidió llevar su propio antibiótico pero no se lo permitieron, asegura la viuda.

El miércoles 25 de marzo trasladaron a los albergados de la Villa Olímpica hacia otros lugares, excepto a Óscar y a otras 17 personas que presentaban fiebre y tos. A él lo llevaron al hotel en Antiguo Cuscatlán.

"Siempre me decía que llevaba diez o doce días con fiebre y el día de ayer (miércoles) yo le llamaba toda la mañana, llegó el mediodía y no contestaba... a las 3:30 tomé la decisión de irme para el hotel", cuenta.

Dijo que la recibieron cuatro policías que, cuando ella contó quién era su esposo, solo se vieron entre sí y le dijeron que no estaban autorizados a darle información y los únicos que podían hacerlo eran fuentes del Ministerio de Salud.

Esperó una hora en la calle sin resultados. Solo la atendieron después de que ella advirtió que llamaría a todos los medios de comunicación si no le daban información.

Fue hasta entonces que la encargada de la región de La Libertad le comunicó que su esposo ya estaba muerto.

Esperó hasta cerca de las 10:00 de la noche a que sacaran el cuerpo de su esposo del hotel, con la idea de seguir la ambulancia y saber hacia dónde lo llevarían, relató.

Le entregaron las pertenencias y en su celular descubrió que su esposo había pedido ayuda a un teniente encargado del área porque se sentía muy agitado y cansado, a las 12 del mediodía.

Los doctores le dijeron que lo encontraron tirado en el piso cerca de la 1:30 de la tarde, hora y media después de que él pidió ayuda. "No le dieron atención en ningún momento", lamentó.

Sabe que le realizaron la prueba del COVID-19 pero que no le informaron el resultado, como varios han denunciado y por lo que la Sala de lo Constitucional intervino para ordenarle al MINSAL que entregue resultados a los afectados.

Dina hizo su denuncia por medio de una conferencia de prensa acompañada del procurador de Derechos Humanos Apolonio Tobar, ante la negativa del Gobierno de darle información sobre la muerte de su esposo.

"Dijeron que me iban a dar información del hospital Saldaña, no he recibido información, he estado llamando... Necesito saber de qué murió él, no puede ser que por mal manejo del MINSAL mi esposo esté muerto... hasta ahora no he recibido ninguna información del hospital Saldaña", denunció.

Tras haber buscado desesperada ayuda en los medios de comunicación y la PDDH para que el Gobierno le dé respuestas por la muerte de su esposo, el presidente Nayib Bukele acusó "a los políticos" y "a los medios" de tener una "agenda oscura" y dijo que el caso de Dina estaba siendo "instrumentalizado" para sacar "raja política".

Minutos después y a casi 24 horas de la muerte de Méndez, Bukele dijo que había dado instrucciones al ministro de Salud Francisco Alabi para que diera a la familia una explicación de lo ocurrido y que su Gobierno está actuando incluso mejor que la mayoría de países del mundo.

Más tarde, Bukele se puso de ejemplo y dijo que un pariente falleció en Nueva York sin "espacio para preguntar qué pasó, ni cómo se atendió, ni hay conferencia de prensa".

Ni yo ni mi familia tenemos tintes políticos. En su tiempo alabe a @nayibbukele Por todo lo que estaba haciendo. Pero ni a mi ni a mi familia se nos ha dicho de que falleció mi padre. Porque a el le hicieron el test el viernes Y nunca dieron resultados. (1/2) — Déborah Méndez (@DeborahADiaz) April 2, 2020

Cerca de las 2:00 de la tarde de este jueves, el Ministerio de Salud publicó un breve comunicado en el que aseguran que la causa de muerte fue "paro respiratorio", que tenía un "padecimiento prostático e infección urinaria" y que sufrió una "disnea súbita".

Contrario a lo denunciado por la familia sobre la falta de atención adecuada y la inexistencia de una respuesta a los llamados de auxilio de Méndez, el Ministerio de Salud aseguró que "se cumplieron todos los protocolos de atención en ese caso" y lamentaron el deceso.

En días anteriores fue denunciado en redes sociales que un hombre de 82 años, identificado como Julio Contreras Pérez, que estaba bajo cuarentena del Gobierno falleció, no por COVID-19, según el exámen que le realizaron, denunció su nieto Luis Márquez Contreras. Ellos habían ingresado el 14 de marzo del extranjero y el día 20 su abuelo comenzó a sufrir fiebre y un resfriado "común". Su nieto denunció que no le dieron las atenciones adecuadas.

El Gobierno ha informado que dos personas han muerto a causa del COVID-19. Sin embargo, no ha informado cuántas de las personas a las que sometieron a cuarentena han fallecido bajo su custodia por otras causas, como los casos de Méndez y Marquez.