Muere pandillero al enfrentarse con policías

Un hombre que no pudo ser identificado, ya que no portaba documentos personales y a la escena no llegaron familiares, murió ayer a las seis de la mañana al enfrentarse a balazos con elementos de la Sección Táctica Operativa (STO) de la Policía Nacional Civil (PNC).

El hecho ocurrió en el caserío Los Vigiles, del cantón Pajigua Arriba, municipio de Guatajiagua, Morazán, informó un investigador de la PNC de la delegación de San Francisco Gotera.

Según la Policía, durante el tiroteo detuvieron a un menor de 16 años, a quien le encontraron un arma de fuego calibre nueve milímetros, de la cual no presentó documentos y no supo explicar su procedencia, por lo que será analizada para determinar si fue usada en el enfrentamiento o en otro hecho.

La fuente policial detalló que un grupo de policías realizaban un rastreo rutinario por la zona cuando se percataron que en una vivienda se encontraban reunidos un grupo de sujetos, quienes al ver la presencia de los elementos de seguridad les dispararon.

"Ellos (nos) atacaron a balazos, por lo que nosotros respondimos y resultó lesionado un pandillero, de quien no tenemos identificación, pero sospechamos que tiene orden de captura. Tengo entendido que ellos ya tenían bastante tiempo de esconderse por esta zona, ya que no son de acá", manifestó la fuente de la PNC.

Agregó que los terroristas son originarios del cantón El Botijón en el referido municipio; pero desde hace más de dos meses se encontraban usurpando una vivienda y tenían amenazada a la población del cantón Pajigua Arriba.

"La zona es de difícil acceso y ellos (pandilleros) siempre andan buscando esconderse en matorrales para que la Policía no los ubique", comentó un investigador.

El cadáver del pandillero quedó en unas veredas a pocos metros de la vivienda, a un costado le encontraron una escopeta 12 mm, y tenía dos disparos.

Mientras que el menor de edad fue llevado a las bartolinas policiales de Gotera y será acusado por los delitos de tenencia, portación, conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego y resistencia, mientras investigan si tuvo participación en el tiroteo.

En la zona se implementó un dispositivo de búsqueda con el objetivo de capturar a los demás terroristas que participaron en el enfrentamiento, sin embargo, no reportaron más detenciones.