Muere un adolescente en percance vial en Tepecoyo

Un menor de edad falleció y siete personas más resultaron con lesiones en un accidente de tránsito que ocurrió sobre la carretera que conduce de Tepecoyo hacia el cerro Las Cruces, cuando el vehículo en que se transportaban sufrió desperfectos mecánicos y se salió de la vía, confirmaron ayer por la mañana fuentes de la Cruz Roja.

La persona fallecida es el menor de edad Yubini Edenilson Miranda López, de 14 años, quien con al menos unas 30 personas más viajaban en el el automotor, placas P 707-750, y se dirigían a cortar café.

Según los datos de la madre, Doris López, Yubini salió de su casa a eso de las 5:30 de la mañana de la casa para la recolección del café. Una hora más tarde la madre dice que les notificaron del accidente.

"Me dijo que quería ir a cortar porque quería comprarse un bolsón, yo le dije que no viniera: ‘Como no —me dijo—, porque estos dicen que está bueno el corte‘. Yo le dije que no fuera porque estaba muy helado", relata la madre.

López aseguró que el joven incluso le dijo a ella que los acompañara, pero que ella no aceptó porque tenía varias cosas que hacer.

"Cuando salió me dijo: 'Vaya mami, ya me voy‘. Yo le dije que tuviera cuidado y al rato ya nos estaban llamando que pasó esto", agregó.

Miranda López estudiaba octavo grado en el Instituto Nacional de Tepecoyo y se disponía a iniciar el año escolar el lunes 20 de enero.

Los otros lesionados

Los voluntarios de Cruz Roja estabilizaron en el lugar del percance a Johana Saraí Portillo, de 26 años; Wilmer Alexander Rivera, de 18 años, y trataron de hacer lo mismo con Yubini, pero este último falleció en el momento por causa de los golpes.

En una ambulancia de la Cruz Roja fueron trasladados al hospital San Rafael, de Santa tecla, Wílber Chávez, de 24 años; Brandon García, de 23, años; Ileana Pérez, de 42 años; Johana Portillo, de 26 años, y Anderson O. Portillo, de 16, todos con lesiones de consideración.

Doris López dice que con su hijo viajaba un sobrino de ella a quien identificó como Ovidio y quien fue trasladado al hospital.