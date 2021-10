Muere un presunto indigente en las cercanías de la terminal de Oriente

Un hombre de aproximadamente 50 años, que no pudo ser identificado por la falta de documentos, murió hoy en horas del mediodía en la plaza General José Manuel Arce, en las cercanías de la terminal de Oriente, del departamento de San Salvador, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Según las autoridades policiales, el hallazgo del cadáver fue reportado por ciudadanos mediante una llamada al sistema de emergencias 911. Por lo que un equipo se desplazó hasta el lugar y al comprobar que el hombre ya no presentaba signos vitales procedieron a coordinar con las instituciones correspondientes.

Por otra parte, la PNC indicó que el cadáver del hombre no pudo ser identificado debido a que este no portaba documentos. Sin embargo, manifestaron que presuntamente el cadáver pertenece al de un indigente que deambulaba por la zona según manifestaron algunos vendedores en el lugar. Y la causa de la muerte habría sido natural, dijeron.

‘’Según algunos vendedores de la zona el señor era un indigente. No se ha podido identificar ya que este no portaba documentos. Se descarta que sea un hecho de violencia ya que no presenta ningún tipo de lesión, pero eso lo determinará el médico forense’’ dijo un policía.

La escena fue acordonada por la Policía mientras personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y elementos de inspecciones oculares de la PNC realizaban el procesamiento de la escena. Finalmente el cadáver del presunto indigente fue llevado al Instituto de Medicina Legal.