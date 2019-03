Muere una menor al caerse de caballo

Una niña de cuatro años de edad murió al caerse de un caballo en el que se transportaba con su padre, en el caserío La Cebadilla del cantón San Francisco, en San Sebastián, San Vicente. La víctima fue identificada como Wendy Nohemy Navarro, quien según el informe de la Policía Nacional Civil (PNC) falleció por traumatismos en la cabeza.

"Según dictamen del médico forense, la causa de la muerte fue politraumatismo por caída", informó Gersan Pérez, jefe de la PNC en San Vicente.

El hecho se registró el lunes aproximadamente a las 6 de la tarde, cuando la niña acompañaba a su padre. "El caballo se paró en dos patas, lo que hizo que la niña se cayera, luego el animal la pateó, eso es lo que se supo del caso", manifestó Pérez.

Luego de la inspección en el lugar donde ocurrió el hecho, el cuerpo de la pequeña fue entregado a los familiares, ya que tras el dictamen médico no fue necesario llevarla hacia Medicina Legal, agregó el oficial.

Incidentes como este no son comunes, indicaron las autoridades. Incluso, el caso fue reportado por Medicina Legal como "otras causas de muerte".

El padre, que no fue identificado, no fue detenido ya que debido a las circunstancias (un accidente) y que se quedó en el lugar, no procedía, indicó el jefe policial.