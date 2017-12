Muere una pareja en accidente de tránsito

Un hombre y una mujer que se transportaban en una motocicleta fallecieron ayer a causa de un aparatoso accidente, ocurrido en el kilómetro 54 de la carretera que de Santa Ana conduce a San Salvador, en la entrada del caserío y cantón Caña Brava, del municipio de Coatepeque, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Las primeras indagaciones indican que la motocicleta en la que viajaba la pareja impactó contra el pick up placas P-203-135, cuyo conductor, que fue detenido pero su identidad no fue brindada por la policía, realizó un cruce indebido para incorporarse a la entrada del caserío.

En el momento que el vehículo hizo el cruce indebido, fue impactado en la parte lateral por la motocicleta, que era conducida a excesiva velocidad, dijo un agente de la División de Tránsito de la Policía.

Producto del choque, la motocicleta hizo desprender la cama del pick up, el cual giró y quedó a medio carril, mientras la pareja salió volando hasta impactar en el pavimento. Murió en el instante.

La motocicleta quedó incrustada en el tanque de gasolina del pick up, lo que además provocó que se incendiaran ambos vehículos; afortunadamente, una pipa con agua pasaba por la zona y fue utilizada para apagar el fuego, aunque la motocicleta fue consumida en su totalidad.

Un agente de Tránsito señaló que dos factores intervinieron en este fatal accidente: primero, la imprudencia del conductor del pick up, al hacer un giro no permitido en la carretera; segundo, la excesiva velocidad con la que era conducida la motocicleta, que no le dio tiempo al conductor de maniobrar y evitar el impacto.

“Por el impacto, esa motocicleta iba a no menos de 180 kilómetros por hora. Ese es el problema con los motociclistas, que no respetan el Reglamento de Tránsito. Este accidente se hubiese podido evitar si los conductores manejaran con prudencia y respetaran el Reglamento de Tránsito”, dijo.

El accidente provocó una fuerte congestión en el sentido de occidente a San Salvador, que se incrementó cuando el Instituto de Medicina Legal procedió al levantamiento de los cadáveres.