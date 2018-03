Mueren dos hombres en accidente de moto

Lee también

Dos hombres fallecieron en un accidente de tránsito ocurrido ayer por la mañana en el desvío Los Mangos, ubicado en el kilómetro 175.5 del cantón Sirama, en La Unión, cuando la motocicleta en la que se conducían se estrelló contra el borde del redondel que está en el sector.Según datos policiales, las víctimas fueron identificadas como Luis Alberto Castellón Palma, de 36 años, conductor de la motocicleta placas M-277-343, y Élmer Nahúm Canales, de 22, quien era su acompañante.“El incidente ocurrió a las 7:55 de la mañana. El motivo del accidente es la excesiva velocidad en que era conducida la motocicleta. Ellos venían de norte a sur y al llegar al redondel, chocaron con el poste de una valla publicitaria”, explicó un agente policial que estaba en el lugar.El policía explicó que la pareja, quienes eran padrastro e hijastro, viajaba desde la hacienda San Cayetano hacia el cantón Las Pitas de El Carmen, donde residía.Testigos del accidente indicaron que el conductor de la motocicleta quiso esquivar un autobús que hizo un alto repentino, lo que provocó que perdiera el control de la moto y a continuación se estrelló con el borde del redondel y luego contra el poste de una valla publicitaria.Óscar Cruz, quien era el jefe de las víctimas, explicó que Castellón Palma y Canales laboraban en una ladrillera de su propiedad. “Ellos habían entrado a trabajar en la madrugada, ya habían salido de su jornada y se dirigían a su casa a descansar”, explicó el hombre, que se mostró afectado con la muerte de sus empleados.Cruz contó que los hombres tenían aproximadamente cinco años de trabajar en su negocio y que el más joven de ellos deja a dos hijos en la orfandad.El propietario de la ladrillera, quien es concejal de la Alcaldía de El Carmen, agregó que sus empleados tenían dos meses de haber adquirido la motocicleta en la que viajaban, por lo que el conductor no tenía suficiente experiencia al volante.“Yo siempre los iba a dejar a sus casas después de que salían de trabajar. Y ya les había dicho que no viajaran en moto porque es un transporte muy peligroso, pero ellos no hicieron caso”, dijo.La zona donde murió la pareja está dentro de los puntos donde ocurren más accidentes debido a que los conductores no respetan los límites de velocidad cuando ingresan al redondel que une las carreteras Panamericana y Ruta Vía Militar.Por otra parte, ayer fue localizado el cadáver de Demetrio Lemus Rivas, de 76 años, quien fue atropellado en el kilómetro 25.5 de la autopista a Comalapa. La víctima fue reportada como desaparecida por sus familiares el pasado martes. Según las autoridades, padecía Alzheimer, lo que provocó su fuga.