Mueren leona y tapir en zoológico nacional: director destituido creía que animales "solo sirven para dormir, comer y parir" dice ministra

Dos animales del Parque Zoológico Nacional (PZN) murieron esta semana, informó este viernes la ministra de Cultura Suecy Callejas.

"En menos de tres días de diferencia hemos tenido el deceso de un ejemplar de tapir, nuestro único ejemplar de tapir, que se llamaba Guayito, y ayer tuvimos el deceso de la leona que lastimosamente no tenía nombre y solo estaba identificada como ejemplar 004", dijo la funcionaria.

El tapir falleció el martes 23 a causa de una gastroenteritis crónica desencadenada porque - por disposición de las anteriores autoridades- al animal se le proporcionó alimento bovino a pesar que era un herbívoro, aseguró.

“El tapir es una especie herbívora y se le había administrado negligentemente alimento de bovino. El animal es herbívoro, nunca aceptó el alimento de caballo que también se le podía dar, el animal tenía más de quince años de vida y solo comía frutas verduras y pasto, y le dieron alimento de bovino. Esto causo una fermentación y eso hizo que entrara en un cuadro de gastroenteritis crónica y aguda", explicó Callejas.

Dijo que el caso de Guayito fue reportado el 18 de julio como un cuadro "parecido a peritonitis". Ante esto se llamó a personal del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y del Ministerio de Agricultura (MAG) para tener diversas opiniones de veterinarios y zootecnistas. "Presentó unas mejorías pero luego se volvió a agravar hasta que finalmente falleció el 23 de julio al mediodía en el recinto", dijo la ministra.

Cuando se anunció la llegada de Guayito en 2004 se destinó este espacio para que viviera. Foto de LA PRENSA/Archivo

Guayito fue nombrado así por su anterior dueño. Llegó al PZN con un año de edad el 6 de mayo de 2004 y decidieron que conservara su nombre porque “no suena mal”. A su llegada lo colocaron en un área de 132 metros cuadrados y le diseñaron una dieta especial luego de hacer consultas con un zoológico mexicano. “¡Qué cosa más rara! Pero está bonito este nuevo animalito que parece un cerdo con nariz de elefante”, dijo un niño de ocho años en los primeros días de exhibición. Era la primera vez que se veía a un tapir en el zoológico salvadoreño.

Por otra parte, la leona, murió este jueves 25 a causa de peritonitis. Además, sufría de insuficiencia renal crónica que no se le detectó sino hasta después de muerta.

"Ella presentó un cuadro de peritonitis crónica causada por un virus felino, pero también se están haciendo investigaciones por negligencia porque la peritonitis no se presentó ayer… ella estuvo enferma de antes y no se le había dado la atención médica necesaria para su condición", expuso Callejas. Tras hacerle análisis se dieron cuenta que tenía altos niveles de creatinina que indicaban insuficiencia renal crónica que no se trató y por eso "no soportó".

"Si la infección que es propia de los felinos, sobre todo de felinos en cautiverio, se hubiese tratado a tiempo, hubiésemos podido conservar por más tiempo al ejemplar y probablemente hubiese pasado la crisis", consideró.

Agregó que ha partir de este día se separó a Vladlen Henríquez del cargo como director del PZN. "El director del zoológico ha mantenido a las especies de colección en constante detrimento físico debido a que, según su forma de pensar -y como se lo dijo al presidente quien fue alcalde en 2017, cuando se hizo una reunión para ver la emergencia tras la muerte de Gustavito- era que los animales no necesitan cariño y solo sirven para dormir, comer y parir. Este tipo de personas no las podemos seguir manteniendo en esta administración y tampoco podemos confiar en ellos el cuido y protección de los animales", aseguró Callejas.

Dijo que la persona que será designada en el cargo aún no ha sido escogida pero en esta semana se definirá nombrar a alguien de forma interina.

No dijo en qué fecha pero anunció que el recinto será cerrado temporalmente cuando se relicen los trabajos de adecuación para luego reabrirse como un parque nacional.

Mientras tanto, dijo que han levantado una "alerta y una prohibición" para que los animales no se apareen. "Porque también tenemos información que aquí hay tráfico de especies porque se aparean y no hay control", manifestó.

Aclaró que por ahora "este espacio seguirá abierto hasta que nos den toda la información tanto de la auditoría forense como la auditoría interna" y los empleados continuarán trabajando como siempre. "La entrada al público continúa como siempre hasta que se anuncie el cierre total", indicó.

Si todo marcha bien, esperan que a finales de este 2019 o principios de 2020 se comience a realizar el traslado de animales hacia una reserva. Dijo que algunos animales que están enfermos o ancianos no soportarán el traslado por lo que permanecerán en el zoológico acomodados "en mejores lugares".

Reveló que se están haciendo negociaciones sobre el lugar próximo a San Salvador en que se compraría la reserva natural donde también serían llevados los animales silvestres que sean rescatados.

Este viernes, el ministro de Medio Ambiente Fernando López dijo que todas las decisiones que tome la ministra de Cultura respecto al PZN estarán apegadas a derecho y respetando leyes nacionales e internacionales de protección a la vida silvestre, así como respetarán los derechos laborales de quienes ahí trabajan.

“Como MARN estamos apoyando al Ministerio de Cultura con el tema de especialistas en vida silvestre, ya que este zoológico no cuenta con protocolos de seguridad, salud ni limpieza para los animales… la finalidad de un zoológico debe ser educativa, pero lo que evidencia este zoológico es ineficiencia e incapacidad siendo exhibidas a costa de la vida de las especies silvestres”, dijo López.

El pasado 6 de mayo, Callejas dijo que el nuevo Gobierno remodelaría el parque para hacerlo un espacio de esparcimiento familiar que podría estar unido al parque Saburo Hirao. Además, dijo que que realizarían gestiones para trasladar a los animales hacia un ambiente seguro y reubicarían al personal del PZN en otras funciones.